I pasticci di Elon Musk: “X potrebbe fallire”. Foto e link scomparsi: che cosa sta combinando?

“La triste verità è che al momento non esistono grandi social network. Noi potremmo fallire, come molti avevano previsto, ma non ci arrenderemo fino all’ultimo”. Così ha dichiarato Elon Musk in merito a X, l’ex piattaforma Twitter. Già poco dopo l’acquisizione nel novembre 2022, il magnate sudafricano aveva avvertito gli utenti che il futuro del social network, soprattutto dal punto di vista economico, non sarebbe stato roseo, ma ora è tornato sull’argomento, dopo le polemiche per i massicci licenziamenti, le nuove spunte blu a pagamento e altre controverse decisioni. Che cosa sta combinando?

Pochi giorni fa si è verificato un errore di programmazione nel software di X, che ha portato alla perdita di numerose fotografie pubblicate sulla piattaforma fino al dicembre 2014. Tra le immagini “scomparse” che hanno destato più attenzione, c’era il celebre selfie scattato da Ellen DeGeneres durante la cerimonia degli Oscar di quello stesso anno, che ora è di nuovo disponibile, mentre alcuni altri post sono rimasti intatti, tra cui il tweet virale dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, dopo la sua vittoria alle elezioni del 2012.

Qui la foto su Instagram

Come mai? Secondo alcuni utenti, il problema tecnico sembra derivare dalla decisione della società di liberare spazio sui server di X. In particolare Tom Coates, esperto di product strategy, dalle pagine del Guardian ha parlato di un possibile “vandalismo epico da parte di Musk”, suggerendo che potrebbe essere legato a un tentativo di contenere i costi. Questo malfunzionamento si è verificato tra l’altro poco dopo le segnalazioni della scorsa settimana che indicavano come Musk avesse deliberatamente rallentato l’accesso ad altre piattaforme di social media, tra cui Meta, Threads e Instagram.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.

We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.

— Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2023