Protezione idraulica del fiume Lambro: MM premiata

A MM Spa il “Premio OICE dell’ingegneria e dell’architettura” nella categoria “Progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico”

MM Spa ha ricevuto il “Premio OICE dell’ingegneria e dell’architettura 2023” nella categoria “Progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico”. Il riconoscimento è stato consegnato per il piano di “Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume Lambro e di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici” messo a punto dall’azienda milanese. L’OICE è l’Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

Il piano di MM per il fiume Lambro

Sviluppato tra il 2022 ed il 2023, il progetto di MM consiste nella realizzazione di un’area di espansione di circa 60mila metri quadrati sulla sponda destra del fiume Lambro e prevede attività quali la bonifica ordigni bellici e ambientale, il ribassamento di circa un metro rispetto all’attuale piano strada, la creazione di un argine di contenimento in terra e la creazione di un percorso sia per i mezzi di servizio sia per il monitoraggio e la gestione delle piene. Un intervento che mira a contenere il rischio idraulico, garantendo un miglioramento complessivo dell’ecosistema, con il rafforzamento della biodiversità.

Mascolo (ad di MM spa): “Un premio che rappresenta un motivo di orgoglio”

“Questo premio – ha dichiarato Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa – rappresenta per noi un motivo di orgoglio perché riconosce le competenze tecniche che uomini e donne di MM mettono quotidianamente al servizio del territorio. La difesa di Milano dal rischio idrogeologico, a cominciare dalle esondazioni, è un tema particolarmente delicato che richiede soluzioni ingegneristiche efficaci. Il riconoscimento ricevuto proprio su un tema così importante sottolinea il prezioso contributo che MM, nel solco della sua prestigiosa decennale storia, offre per il potenziamento delle infrastrutture della città di Milano”.

A Roma per la premiazione era presente l’ingegner Simona Micheletto, direttrice della Direzione Progettazione Infrastrutture e Patrimonio Immobiliare di MM, che ha dichiarato: “È un vero onore poter ritirare questo premio ed è un riconoscimento al lavoro di squadra che con passione, entusiasmo e professionalità svolgiamo ogni giorno”.