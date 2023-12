Anno nuovo, città nuova? Attenzione a trasferirsi: quali sono le città più care al mondo

Con l’anno nuovo, si sa, si pensa a nuovi progetti, magari addirittura quello di cambiare vita radicalmente, trasferendosi a vivere in un’altra città. Attenzione, però, a scegliere bene. Le città più vivibili possono essere anche le più costose, soprattutto in periodi di inflazione elevata, che influisce sul costo della vita, dai servizi ai beni alimentari.

Quali sono le città più care al mondo

Prima di decidere, quindi, bisogna valutare tanti fattori. Partiamo da quello più “spinoso”, ovvero l’aspetto economico: quali sono le città più care al mondo in cui vivere? Innanzitutto, secondo il Worldwide Cost of Living Index pubblicato dall’Economist Intelligence Unit (EIU), va detto che quest’anno il costo medio della vita è aumentato del 7,4%, come riporta la CNN. Sebbene questo sia leggermente inferiore al balzo dell’8,1% registrato dallo stesso sondaggio nel 2022, i numeri rimangono significativamente più alti rispetto all’andamento storico. Tempi duri per tutti, insomma. Per il 2024 è prevista una decelerazione dei prezzi, ma nel frattempo è indubbio che l’aumento del costo della vita si faccia sentire in molte città, alcune delle quali sono colpite più duramente di altre.

Singapore e Zurigo le città più care al mondo

Tra le 173 grandi città prese in considerazione, confrontando più di 400 prezzi individuali per 200 prodotti e servizi, Singapore e Zurigo sono risultate le più costose al mondo. In particolare, a far salire di posizione la cittadina svizzera, che è balzata dal sesto posto nella classifica del 2022 al primo posto nel 2023, è stata la forza del franco svizzero, insieme ai prezzi elevati di generi alimentari, articoli per la casa e attività ricreative, mentre nella città stato asiatica, che ha mantenuto saldo il primo posto, pesano soprattutto i trasporti e l’abbigliamento. L’anno scorso era arrivata prima insieme a New York, che nel 2023 è invece scivolata al terzo posto, alla pari con la svizzera Ginevra.

Hong Kong, l’unica altra destinazione asiatica nella top 10, è quinta; Los Angeles sesta; Parigi è stata nominata la settima città più costosa del mondo.

L’israeliana Tel Aviv condivide l’ottavo posto con la danese Copenaghen, anche se va notato che l’indagine è stata condotta prima dello scoppio del conflitto tra Israele e Hamas a ottobre. Infine, come classificata al 10° posto c’è San Francisco, una delle tre città americane nella top 10, .

Le città più vivibili

Passiamo ora alla qualità di vita. La classifica delle città più vivibili nel 2023 – stilata in questo caso secondo il Global Liveability Index – è stata pubblicata sempre dall’Economist Intelligence Unit (EIU), organizzazione sorella di The Economist, che ha valutato una serie di fattori significativi, tra cui assistenza sanitaria, istruzione, stabilità, infrastrutture e ambiente.

Vienna, soprannominata la “città dei sogni”, è risultata vincitrice ancora una volta, ottenendo elogi per tre aspetti in particolare: le infrastrutture affidabili, la ricca offerta nel campo della cultura e dell’intrattenimento e gli impeccabili servizi educativi e sanitari.

La città, che ha occupato più volte la prima posizione nel corso degli anni, è seguita da vicino da Copenaghen, che ha mantenuto la seconda posizione rispetto al 2022. Sono invece risalite, conquistando rispettivamente il terzo e il quarto posto, le australiane Melbourne e Sydney, che erano scese negli ultimi tempo, con Sydney che era addirittura uscita dalla top 10 e Melbourne che si era classificata al 10° posto con la giapponese Osaka nel 2022.

Il Canada è ben rappresentato con tre delle sue città che si sono piazzate nella top 10: Calgary, Vancouver e Toronto.

Bene anche la Svizzera, che si è aggiudicata due posizioni nella top 10, con Zurigo al sesto posto e Ginevra al settimo posto a pari merito con Calgary.

Osaka, che ha visto un piccolo aumento della valutazione per quanto riguarda gli aspetti culturali e ambientali, anche grazie al ritiro delle restrizioni legate al Covid, completa la classifica, prendendosi l’ultimo posto.

Da notare, infine, il drastico crollo che riguarda alcune importanti città europee. La capitale del Regno Unito, Londra, e la capitale svedese, Stoccolma, si sono ritrovate entrambe a scendere in classifica, con la prima che ha perso 12 posizioni, arrivando al 46° posto, e la seconda che è scesa di 22 posizioni, fino al 43° posto.

Male anche Edimburgo: dopo essere entrata per la prima volta nel sondaggio sulla vivibilità nel 2022 al numero 35, la capitale scozzese è precipitata quest’anno al 58° posto.

Le dieci città più care al mondo

1. Zurigo-Singapore

3. New York- Ginevra

5. Hong Kong

6. Los Angeles

7. Parigi

8. Tel Aviv-Copenhagen

10. San Francisco

Le dieci città più vivibili al mondo

1. Vienna

2. Copenhagen

3. Melbourne

4. Sydney

5. Vancouver

6. Zurigo

7. Calgary, Canada, e Ginevra, Switzerland

9. Toronto, Canada

10. Osaka, Japan