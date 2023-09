Come riconnettere relazioni sconnesse: il libro di Francesca Caleca per Mind edizioni

Siamo abituati a vedere il conflitto nella coppia come un evento negativo ed eccezionale, da evitare a ogni costo. Invece, è semplicemente il segno di una naturale e continua trasformazione dei partner. Imparare a gestirlo e a dialogare è fondamentale per creare una relazione che si possa dire realmente connessa.

“Relazioni sconnesse”, il libro di Francesca Caleca per Mind edizioni

Ma come affrontare il cambiamento? In “Relazioni sconnesse” di Francesca Caleca, appena pubblicato da Mind Edizioni, si scoprono strumenti e risorse utili per poter iniziare un nuovo percorso di vita, lavorando su se stessi, sul modo di approcciarci agli altri e di affrontare gli eventi. Punto di partenza è, innanzitutto, imparare ad analizzare la relazione di coppia per comprendere se ci sono le basi per trasformare il conflitto in un’opportunità di crescita e di cambiamento positivo per entrambi, oppure se è il momento di porvi fine in maniera non traumatica, con lo sguardo rivolto al futuro. Spesso infatti si chiude una relazione per motivi futili, per l’incapacità di comunicare e di ascoltare, di comprendere l’altro e di gestire gli inevitabili conflitti.

Le coppie felici non sono quelle che non litigano mai, bensì quelle che sanno lavorare giorno per giorno su un progetto di vita in comune. Dialogare col proprio partner, ascoltare e capirsi sono passaggi fondamentali che si possono imparare, per arrivare a creare una relazione sempre più connessa e fonte di costanti soddisfazioni.

La fine di una relazione non è un lutto

La fine di una relazione è sempre un dispiacere per chi deve affrontarla e, soprattutto, per chi non ne voleva la fine. Spesso viene affrontata come un vero lutto, ci si chiude in se stessi e si soffre senza vedere una via d’uscita; in altri casi, si reagisce con rabbia e odio verso l’altro con l’unico obiettivo di colpirlo. Se il partner non riesce a trovare serenità farà in modo che neanche l’altro trovi la sua creando problemi su problemi, e rendendo insopportabile la vita a entrambi con conseguenze devastanti sui figli, laddove ve ne siano. Non si arriva a questo punto da un giorno all’altro e senza un motivo.

Caleca: “Il conflitto non deve spaventare e non deve essere evitato”

“Di tutte queste cose parlo in questo libro – afferma l’autrice – ma anche di ciò che dovrebbe esserci alla base di ogni relazione. Il conflitto non dovrebbe spaventarti e non dovresti mai evitarlo, il segreto è trovare la chiave per affrontarlo in maniera funzionale e costruttiva.” Gli stessi strumenti potranno essere utili, con alcuni aggiustamenti, in qualsiasi relazione: tra amici, tra genitori e figli e anche sul lavoro.

Chi è Francesca Caleca

Francesca Caleca è laureata in Giurisprudenza e svolge la professione di avvocato dal 2009. La sua principale area di interesse professionale è il diritto di famiglia. Per comprendere meglio i meccanismi della mente umana da cui derivano i comportamenti degli individui, ha partecipato al Micap (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni) per approfondire lo studio della Programmazione neurolinguistica e ha frequentato corsi di leadership e di negoziazioni complesse, approfondendo metodi di guida, di ascolto, di facilitazione delle decisioni e di gestione dei conflitti. Iscritta all’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, è mediatore familiare e scolastico attestato presso la Camera di Mediazione Nazionale e l’Airac (Associazione italiana risoluzione alternativa conflitti).

Francesca Caleca, “Relazioni sconnesse. Risorse strumentali per riconnettersi all’altro”, Mind Edizioni, pag 160, € 14,90