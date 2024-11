Monti (Edison) a IDN: “Nuovo nucleare e rinnovabili, il mix energetico al 2050”

“Nel nostro scenario al 2050 avremo bisogno nel sistema di una quota di energia programmabile decarbonizzata”, ha detto Nicola Monti, ad di Edison, intervenuto alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano. “Riteniamo”, ha aggiunto Monti, “che questa quota debba essere del 20%, complementare a un mix di generazione elettrica all’80% rinnovabile. Il nuovo nucleare può essere la tecnologia che, assieme alla cattura e stoccaggio del carbonio, può fornire quella quota”

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord si è svolta dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.