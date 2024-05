Morelli a Direzione Nord: “Transizione green, serve buonsenso. Dall’Europa mosse suicide”. VIDEO

Transizione digitale e green, quale futuro nelle scelte che l’Italia può compiere? Intervendo alla XXII edizione di Direzione Nord, il sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli ha spiegato: “Stiamo già intervenendo, con oltre un miliardo di euro di investimenti destinati proprio all’intelligenza artificiale. Oggi il viceministro alle Infrastrutture Rixi è a Genova, proprio per ragionare sull’arrivo dei grandi cavi di comunicazione digitali in città e nel nord ovest di Italia. Il percorso è tracciato e il governo italiano è assolutamente sul pezzo”.

Morelli ha aggiunto, parlando di transizione green e sostenibilità economica, con uno sguardo all’Europa: “Serve buon senso. Il percorso di trascrizione è tracciato. Tutti stiamo andando in quella direzione, ma serve buon senso per non lasciare indietro nessuno. Purtroppo, l’asticella che l’Europa ha posto, penso al tema della casa green e al bando del motore endotermico entro il 2035, sostanzialmente è un suicidio assistito della grande industria manifatturiera italiana legata all’automotive. E’ un suicidio assistito per le tasche degli italiani, perché per come la vuole l’Europa, la casa green significa 40- 50mila euro di spesa per ogni famiglia”.

Il panel “Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore competitività”

Morelli ha partecipato al panel a tema Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore competitività. Con lui Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture di Regione Lombardia, Emanuela Trentin, Amministratrice Delegata Siram Veolia, Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle e Arianna Sansone, Responsabile Relazioni Istituzionali Carbotermo.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternati numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.