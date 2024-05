Mascolo (MM Spa) a Direzione Nord: “Progetti spugna per mitigare il cambiamento climatico”. VIDEO

Attività e progetti per la mitigazione del cambiamento climatico sono stati i temi affrontati da Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa, intervenuto alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Fondamentali sono i progetti spugna, tra questi citiamo la realizzazione del primo SUDS in via Pacini, che come si evince dall’acronimo – ha spiegato-, è un sistema di drenaggio urbano sostenibile, attraverso il quale, alla luce dei rovinose piogge cui stiamo sempre più assistendo, cerchiamo da un alto di raccogliere l’acqua, dall’altro di evitare la pressione eccessiva sul sistema fognario e sulle attività di depurazione. Il tutto è reso possibile dalla realizzazione di un’infrastruttura verde capace di ripetere esattamente quanto avviene in natura e quindi l’acqua una volta giunta sul terreno viene filtrata e portata a rimpinguare la falda sottostante. Così facendo questa, che nelle superfici pavimentate andrebbe a scorrere creando allagamenti o venendo persa, viene trattenuta”.

E proprio in merito al tema piogge, Mascolo ha parlato dell’opera realizzata nei mesi scorsi che ha contribuito ad evitare esondazioni nella parte nord della città di Milano, ovvero La vasca di laminazione del Seveso quale “opera di ingegneria idraulica particolarmente imponente, che ha visto la realizzazione di un invaso di 250mila metri quadri, con una tecnologia automatica molto avanzata. Questa consente infatti di governare l’apertura e la chiusura delle paratie per deviare il flusso del torrente Seveso in caso di piena”.

Il panel “Energia e ambiente: quali sfide nel contesto europeo”

Mascolo ha partecipato al panel a tema Energia e ambiente: quali sfide nel contesto europeo . Sono intervenuti anche Stefano Besseghini, Presidente ARERA, Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Donato Bendicenti, Responsabile della sede Rai a Bruxelles e autore di Scintille – L’avventura dell’energia in Europa dalla scissione dell’atomo alla rivoluzione verde, Elena Grandi, Assessora al Verde Comune di Milano, Alberto Dossi, Vice Presidente vicario Assolombarda per la Transizione ecologica, Alessandro Russo, Amministratore Delegato Gruppo CAP, Paolo Mazzucchelli, Presidente Alfa, e Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA. A seguire un incontro “a tu per tu” con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.