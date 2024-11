Gallera (Lombardia) a IDN: “Da Regione 7 milioni per la cybersicurezza”

Il Presidente della Commissione speciale PNRR, Giulio Gallera, è stato ospite alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord tenutasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

Intervenendo all’interno del panel “Le nuove sfide per la cyber resilienza“, ha evidenziato gli investimenti significativi che Regione Lombardia sta facendo grazie al PNRR per migliorare la digitalizzazione del sistema sanitario, con progetti come la telemedicina, le centrali operative territoriali (COT) e l’uso del Fascicolo Sanitario Elettronico per migliorare l’accesso alle informazioni sanitarie. Tuttavia, con l’aumento dei dati digitali, aumenta anche il rischio di attacchi informatici. Per contrastare queste minacce, il PNRR prevede un investimento di oltre 73 milioni di euro, di cui 7 milioni specificamente per la cybersicurezza in Lombardia. Gallera sottolinea che, nonostante gli attacchi quotidiani ai sistemi sanitari, Regione Lombardia sta rafforzando le difese informatiche e investendo in risorse professionali per garantire la sicurezza dei dati e dei processi.