Burocrazia, Giustizia e Pubblica Amministrazione è il titolo del panel di Futuro Direzione. Al dibattito parteciperanno esponenti della politica, della magistratura e del mondo del diritto. Gli ospiti proveranno a tracciare un bilancio sulle sfide e i traguardi del mondo della PA e della giustizia, a margine della nuova edizione di Direzione Nord, il prossimo 26 giugno presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano.

Burocrazia, Giustizia e Pubblica Amministrazione a Futuro Direzione Nord

Al panel di Futuro Direzione Nord parteciperanno Pierantonio Zanettin Senatore e Membro della Commissione Giustizia del Senato; Filippo Donati, Vicepresidente Commissione ministeriale Riforma Ordinamento Giudiziario; Giuseppe Salvaggiulo, Giornalista e autore di “Io sono il potere”; Silvana Bini, Magistrato amministrativo, già componente del Consiglio di presidenza della giustizia Amministrativa; Chiara Padovani, Fondatrice Studio Legale Chiara Padovani; Guido Camera, Presidente Associazione ITALIASTATODIDIRITTO.

Milano e l’Italia: la nuova edizione di Direzione Nord

Milano e l’Italia. La dimensione urbana della città che sale e la dimensione nazionale, quella di un Paese che, nonostante pandemia e guerra, potrebbe vedere il proprio Pil aumentare del +1,8%. Un’ambizione condivisa: quella di stimolare la crescita, l’innovazione e il welfare per tutti. In una parola: il futuro. Non senza affrontare emergenze e incognite: abitativa, ambientale, formativa, di innovazione, di salute e di messa a terra del Pnrr. Ecco allora che la direttrice di questa 20esima edizione di Futuro Direzione Nord non può che passare da Milano.