Obama per Kamala: il tanto atteso endorsement è arrivato

Perché leggere questo articolo? “Siamo così entusiasti di sostenerla come candidata democratica”. Gli Obama scendono ufficialmente in campo per Kamala Harris.

Si erano fatti attendere, come nel loro stile, ma alla fine hanno detto sì. Barack e Michelle Obama hanno il loro endorsement a Kamala Harris. L’ex Presidente e sua moglie hanno dato il loro supporto ufficiale alla candidata del Partito Democratico per le presidenziali americane. L’annuncio è arrivato nel loro stile: attraverso una telefonata che è stata registrata e resa pubblica sui social media.

L’endorsement pubblico degli Obama a Kamala Harris

“Abbiamo chiamato per dirti che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di darti il nostro sostegno e di fare tutto ciò che potremo per farti vincere queste elezioni e vederti nello Studio Ovale“, dice Barack Obama nella telefonata, che è poi stata ripresa sui profili social degli Obama e di Kamala Harris.

Su X Barack e la moglie Michelle hanno invece tolto le ultime remore e messo fine alle voci: “All’inizio di questa settimana, Michelle e io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris. Le abbiamo detto che pensavamo che sarebbe diventata un fantastico presidente degli Stati Uniti e che aveva il nostro pieno sostegno“, ha scritto Obama sul social network postando un video di Kamala che riceve la chiamata tanto attesa dei suoi ‘amici’ dem.

Michelle Obama smentisce la bufala sulla sua corsa alla Casa Bianca

L’endorsement degli Obama era di fatto l’ultimo che mancava a Harris tra i grandi esponenti del Partito Democratico. Negli scorsi giorni avevano reso pubblico il loro sostegno a Harris tutti i principali leader Democratici, come l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader del partito al Senato Chuck Schumer.

La presa di posizione di Michelle Obama in favore di Kamala Harris mette fine definitivamente alle speculazioni infondate sulla possibilità di un suo coinvolgimento nelle elezioni. Queste ipotesi non sono mai state davvero credibili, ma sono molto circolate soprattutto sui giornali italiani. Che da anni e in ogni occasione presentano Michelle Obama come una possibile candidata.

Gli Obama per Harris sono una smacco a Trump

L’orgoglio degli Obama corona la corsa di Kamala Harris alla candidatura dem. L’endorsement dell’ex presidente era atteso come passo finale della lunga lista di big democratici. Ma soprattutto arriva come uno smacco per Donald Trump. Proprio ieri sera aveva sfruttato la mancanza di sostegno da parte di Obama per sostenere che il percorso di Harris verso la nomina non era un affare fatto e che era ancora possibile che i dem potessero scegliere qualcun altro per sfidare il candidato repubblicano.