Orientati al risultato, ispirati dalle persone. C’è tutta la visione di Inrete Digital, web agency “performance driven” del Gruppo Inrete, nella scelta della nuova sede di Milano Bicocca, una delle zone più emergenti del capoluogo lombardo, sede dell’Università degli Studi ma anche di numerose aziende multinazionali (Philips, Engie e Prysmian per citarne alcune), del Teatro degli Arcimboldi e dell’Hangar Bicocca, oggi fondazione e spazio dedicato alla produzione e promozione di arte contemporanea nato dalla riqualificazione di uno stabilimento industriale Pirelli.

Una scelta legata proprio alle performance e alle persone della digital agency milanese, che al secondo anno di attività ha fatto registrare un fatturato di 1,2 milioni (+35% rispetto al 2020) e ha visto il team allargarsi fino agli attuali 20 professionisti, suddivisi tra team di design, sviluppo, social media, web marketing e project management.

Dattoli (presidente Inrete Digital): “Nuovi spazi moderni, curati nel dettaglio e ricchi di umanità”

Simone Dattoli, Presidente di Inrete Digital: “Inrete Digital è nata per riproporre in un ambito strategico l’approccio che ha consentito a Inrete di crescere e posizionarsi come un’agenzia di consulenza ispirata al cambiamento e all’anticipazione dei trend del mercato. La scelta di puntare su giovani talenti e sulla crescita delle competenze è perfettamente in linea con la ricerca di un ambiente funzionale e stimolante che possa fare da collettore di idee e incubatore di progetti.

I nuovi spazi di Inrete Digital sono moderni, ragionati, curati nel dettaglio, ma anche ricchi di umanità. Tutte qualità e caratteristiche che quotidianamente applichiamo con passione nel nostro lavoro”.

Semoli (Ceo di Inrete Digital): “La gestione degli spazi di lavoro oggi è fondamentale”

In uno scenario che a volte arriva a proporre anche il 100% di lavoro da remoto, Inrete Digital punta a trovare un equilibrio tra home working e sessioni di lavoro in presenza, facilitando il confronto anche grazie alla prossimità degli uffici.

Teobaldo Semoli, CEO di Inrete Digital: “Siamo convinti che mai come in questo periodo, caratterizzato dalle misure di contenimento dei contagi da Coronavirus, la gestione degli spazi di lavoro sia fondamentale nel garantire il rispetto delle norme, con distanze e postazioni pensate ad hoc, e offrire al contempo la possibilità di confronto, con colleghi, aziende partner e clienti. Sessioni di co-design in presenza possono fare la differenza nel portare a termine in modo efficace progetti complessi.

La scelta di una sede posizionata in una zona strategica, facilmente raggiungibile anche dal team interno, permette di gestire al meglio la flessibilità dello smart working, anche a media distanza, senza generare isolamento e dando la possibilità di partecipare a meeting in presenza, anche improvvisi. Un framework HR che stiamo perfezionando mese dopo mese per garantire la massima efficacia dei nostri progetti, ponendo sempre attenzione alle persone che rendono possibile il raggiungimento degli obiettivi dei clienti e dell’agenzia”.

Cazzaniga (Business developer Inrete Digital): “Continuiamo ad espandere l’offerta di servizi”

C’è poi la Milano, storicamente riconosciuta nel mercato internazionale della comunicazione, che oggi è diventata “brand” e punto di riferimento anche nell’ambito della consulenza digital e del web marketing, in Italia e all’estero. Carlo Cazzaniga, cofondatore e Business Developer di Inrete Digital: “Milano sta diventando sempre più centrale nell’ambito della comunicazione web e del digital marketing. Anche per questo stiamo continuando a espandere l’offerta di servizi, valorizzando partnership strategiche come quella con HubSpot, piattaforma leader della crescita aziendale e proprietaria di uno dei software di gestione del rapporto con il cliente (CRM, nda) più diffusi a livello globale.

Esperienze personalizzate, azioni di marketing automatizzato, integrazione digitale tra i processi di marketing e vendita sono servizi sempre più richiesti e riconosciuti”.

La nuova sede di Inrete Digital si trova presso l’Edificio 16, in Viale Sarca 336 F, adiacente all’Hangar Bicocca e a 10 minuti a piedi dalle fermate di Bignami (Metro Lilla) e Sesto Marelli (Metro Rossa).

Inrete Digital condivide con Inrete le sedi di Milano Centrale (via Gustavo Fara 35) e Roma (Piazza di Pietra 26).