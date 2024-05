Transizione e sostenibilità, la terza edizione di “Energie dell’Italia”

Transizione energetica, sostenibilità, cultura dell’ambiente: oltre 3000 persone, esperti e istituzioni si sono riunite sabato 11 maggio, al Mandela Forum di Firenze in occasione dell’evento “Energia dell’Italia”. La manifestazione nazionale – promossa da ANTER, Associazione Nazionale Energie Rinnovabili – giunta alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di farsi parte attiva nella promozione della transizione energetica attraverso una sostanziale transizione culturale sui temi della sostenibilità ambientale che coinvolga imprese, famiglie e istituzioni. ANTER, che celebra quest’anno i 15 anni, è attiva su tutto il territorio nazionale e conta ad oggi sulla collaborazione di oltre 100 ambasciatori volontari e di circa 100.000 soci sostenitori sparsi in ogni regione d’Italia.

I relatori che hanno preso parte alla manifestazione

Una giornata ricca di spunti di riflessione grazie alla partecipazione delle istituzioni, di numerosi esperti dei settori scientifico e industriale e di imprese innovative. Tanti gli interventi di rilievo che si sono succeduti, tra gli altri: l’ex Ministro dell’Ambiente oggi vicepresidente della Camera, Sergio Costa, il sottosegretario Patrizio La Pietra e la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, la deputata Erica Mazzetti e il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Numerosi anche i contributi che hanno arricchito con le loro testimonianze l’evento, tra i quali quelli del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, della Ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, del climatologo Luca Mercalli, dell’economista americano Jeremy Rifkin, del Presidente di WEC Italia Paolo D’Ermo e del Presidente di Grateful Foundation Oscar Di Montigny. Si è svolta anche una tavola rotonda con la partecipazione dei rappresentanti delle aziende presenti, eccellenze riconosciute del panorama dell’imprenditoria operanti nel settore delle energie rinnovabili: Flavio Andreoli Bonazzi, Presidente di Epico Spa e Massimo Casullo, AD di NWG Italia SB e Presidente di NWG Energia Spa SB. Le aziende NWG Italia e NWG Energia, da sempre al fianco di ANTER della quale condividono vision e mission, hanno partecipato in qualità di sponsor e ospiti dell’evento.

Casullo: “NWG ha raggiunto nel 2022 l’azzeramento netto delle emissioni”

“Insieme ad ANTER, abbiamo fortemente voluto questo momento di condivisione, poiché riteniamo fondamentale il confronto diretto e il racconto delle azioni concrete che tante realtà stanno portando avanti nel nostro paese, come capofila della transizione energetica” ha dichiarato Massimo Casullo nel suo intervento, “NWG Italia ed NWG Energia sono due aziende nella stessa filiera delle rinnovabili e con la stessa visione: salvaguardare la salute del pianeta, attraverso la diffusione di energia prodotta da fonti rinnovabili. In questo siamo stati dei pionieri perché oggi, parlare di energie rinnovabili è cosa comune, lo era molto meno già 10 anni fa, figuriamoci 20 anni fa” e ha aggiunto: “Tutti i programmi europei, dal Green Deal al Repower EU e al Fit for 55% si concentrano sulla necessità di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, aumentando l’efficientamento, la durabilità della tecnologia, l’uso delle rinnovabili. La complessità dello scenario impone oggi all’azienda una solida governance sostenibile come risposta a una gestione di breve-medio e lungo termine degli impatti, dei rischi e delle opportunità economiche, ambientali e sociali lungo tutta la nostra catena del valore” e ha concluso “NWG Energia è prima utility italiana ad aver raggiunto l’azzeramento netto delle emissioni nel 2022, in netto anticipo rispetto al 2030 e rispetto al settore di appartenenza. Il futuro degli altri è il nostro presente”.

La scelta di organizzare l’iniziativa a Firenze (le due edizioni precedenti si sono tenute a Roma) non è stata casuale: il capoluogo toscano, infatti, è stato individuato dalla Commissione Europea fra le nove città d’Italia e le cento d’Europa a impatto zero entro il 2030. Una sfida che accomuna anche l’adiacente territorio di Prato, sede operativa di ANTER e delle aziende della rete NWG.

L’evento si è concluso con gli studenti al centro: si sono svolte infatti le premiazioni de ‘Il Sole in Classe’ e del contest video nazionale AGA – Anter Green Awards, il progetto formativo dedicato a sensibilizzare i bambini sulle tematiche ambientali e sulle energie rinnovabili, con i vincitori delle categorie nord, centro e sud d’Italia.