Telemarketing, registro delle opposizioni al via dal 27 luglio: come iscriversi

Telemarketing, ecco il registro delle opposizioni: cos’è e come funziona

Il 27 luglio 2022 entra in funzione il registro delle opposizioni, un nuovo strumento nella lotta contro il telemarketing selvaggio.

Sono tanti i cittadini a fare i conti ogni giorno con telefonate fastidiose e insistenti da parte di call center di vario tipo. Il registro permette ora agli utenti di dire finalmente addio alle chiamate promozionali. Chi iscrive il proprio numero di telefono, sia fisso che mobile, al registro si oppone al trattamento delle proprie utenze ai fini di ricerche di mercato e chiamate di telemarketing indesiderate.

Un nuovo servizio pubblico che molti utenti hanno già dimostrato di apprezzare, anche fin troppo.

Nelle prime ore del mattino del 27 luglio, il sito ufficiale del registro non risultava ancora attivo: “Stiamo attivando il nuovo servizio per i cellulari. Sono in corso le attività per aggiornare i sistemi del Registro pubblico delle opposizioni per estendere il servizio a tutti i numeri nazionali, che saranno completate entro il 27 luglio 2022. Ci scusiamo per il disagio”. La situazione si è poi stabilizzata attorno alle ore 10.

Come iscriversi al registro?

Come si iscrive quindi la propria numerazione al registro delle opposizioni? Gli utenti hanno a disposizione cinque diverse modalità. È possibile iscriversi per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sul sito ufficiale del registro. In alternativa, si può fare richiesta di iscrizione telefonando il numero verde 800.265.265. Si può inoltre inviare il modulo compilato al seguente indirizzo email: [email protected] Infine, è possibile iscriversi inviando i moduli necessari, con fotocopia del documento d’identità, via raccomandata all’indirizzo “Gestore del registro pubblico delle opposizioni – abbonati, Ufficio Roma Nomentano – casella postale 7211 – 00162 Roma”, o via fax al numero 06.54224822.