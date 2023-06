Open di Mentana fa utili ma ci lavora sempre meno gente

L’obiettivo di Open, la creatura giornalistica di Enrico Mentana, era dare spazio e lavoro a una nuova generazione di giornalisti, spesso esclusi e lontani dai grandi giornali. Ma, pian piano, per far quadrare i conti, la società ha dovuto sempre più rinunciare a dipendenti. Erano 27 all’inizio del progetto nel 2019, poi sono scesi a 23 nel 2021. Nonostante la spesa per il personale cresca.

Open, nel 2022 i dipendenti scesi a 19 unità

Nel 2002 – come True-News.it ha appreso consultando il bilancio chiuso il 31/12/2022 – sono arrivati a 19. E così, anche grazie alla riduzione dell’organico, il giornale online, edito dalla società G.O.L Impresa Sociale Società A Responsabilità Limitata, continua il percorso positivo di ripiano delle perdite, già iniziato nel 2021 con un utile di 214 euro rispetto al consistente rosso di 626mila euro tra il 2019 e il 2020.

Open, nel 2022 fatturato di oltre 2 milioni

Open, che nel 2022 ha avviato anche la testata di geopolitica Domino, ha chiuso il bilancio con un utile di 150.414 euro, cifra che il cda ha deciso di destinare al ripiano. Pian piano il giornale online dallo sfondo nero riprende la sua corsa. E il fatturato di oltre 2 milioni di euro totalizzato nel 2022 lo conferma: un consistente raddoppio rispetto all’esercizio precedente. Il bilancio parla di “positivi riscontri nell’utilizzo della piattaforma e il costante incremento delle utenze che quotidianamente utilizzano il servizio offerto”. Sugli accessi di Open, però, non ci sono dati ufficiali. La testata non compare nella classifica specializzata di Comscore.

Open, spese ingenti per i servizi

Per quanto riguarda i costi di produzione, l’azienda ha speso tanto per servizi: 740.246mila euro rispetto ai 259mila dell’anno passato. La nota integrativa spiega che “la società ha incrementato ulteriormente l’offerta dei propri servizi, in primo luogo attraverso la prestazione di servizi di fact-checking”. E per le materie prime: un salto dai 3114 euro del 2021 ai 21mila del 2022. Si segnala l’avvio di un ufficio a Roma, in via Carlo Mirabello 19.

Aumentano, di quasi il 15%, i costi per il personale che toccano quota 1.040.3438. Come detto in precedenza, nel capitolo del bilancio sui dati sull’occupazione, emerge una riduzione di 6 membri dell’organico. Attualmente il totale dipendenti è di 19 persone. Sempre meno rispetto agli esordi. Nel successivo bilancio rientreranno sicuramente i costi per Franco Bechis, il neo-direttore entrato in Open a gennaio 2023. Un direttore prestigioso mentre i giovani dipendenti diminuiscono.