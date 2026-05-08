MM, approvato bilancio: crescono ricavi e investimenti con più attività. I primi risultati come società benefit

L’Assemblea degli azionisti di MM Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Nell’esercizio concluso, MM Spa – società interamente partecipata dal Comune di Milano – ha generato un totale dei ricavi pari a 369,6 milioni di euro (+15% rispetto al 2024) con un utile netto di esercizio pari a 36,4 milioni di euro. L’EBITDA a 99, 6 milioni di euro conferma il segno positivo rispetto al bilancio precedente, così come il patrimonio netto che raggiunge i 326,3 milioni (+6,8% rispetto al 2024 e +22,3% al 2023).

Un consistente aumento degli investimenti

Questi principali indicatori economici confermano un quadro positivo per la storica azienda milanese impegnata sul percorso di un progressivo aumento del perimetro delle attività aziendali. Così, il bilancio 2025 evidenzia un consistente aumento degli investimenti (80,3 milioni di euro nel 2025, in crescita di +15,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente), tanto che la sottoscrizione dell’accordo con la BEI rappresenta un’azione utile a sostegno degli investimenti nel Servizio idrico cittadino per il piano degli interventi 2025-2029.

Franzini: “Un’azienda che sa prendersi cura della città a 360 gradi”

“Questo bilancio conferma non solo la solidità di MM ma anche rafforza l’identità di un’azienda che sa prendersi cura della città a 360 gradi, esprimendo competenze preziose e diversificate – ha dichiarato il presidente Elio Franzini -. I risultati positivi raggiunti sono il frutto della collaborazione tra tutti gli organismi di governance aziendali, dal precedente Consiglio di Amministrazione, guidato dal presidente Dragone, all’attuale che ringrazio per il fattivo contributo. Ora il nostro impegno dovrà essere orientato non solo a confermare i dati di crescita ma anche a supportare sempre più l’azione dell’Amministrazione comunale, fornendo servizi all’altezza delle esigenze dei cittadini”.

L’impegno di MM Spa in qualità di società benefit

Il bilancio appena approvato è importante anche perché è il primo dalla trasformazione di MM Spa in società benefit. In coerenza con la propria missione, l’impegno di MM per finalità di beneficio comune nella seconda parte del 2025 hanno visto fondi propri e competenze delle risorse interne utilizzati per diversi obiettivi sociali ed ambientali. Un impegno rilevante è stato quello volto al miglioramento dell’abitare (aumentando la disponibilità di alloggi con già circa 200 progetti di mini riatti realizzati, riqualificando ed efficientando il patrimonio di edilizia residenziale pubblico anche attraverso la partecipazione all’iniziativa Repower EU), così come alla progettazione di nuovi spazi verdi e sistemi di drenaggio urbani sostenibili.

Non solo, l’impegno di MM in qualità di società benefit si è sostanziato anche in attività per il contrasto e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Nello specifico MM ha incrementato significativamente il numero dei passaggi di pulizia delle caditoie stradali (arrivati a 60 mila) grazie all’inserimento di nuovo personale dedicato ed agli investimenti in moderni automezzi.

Mascolo: “Orgogliosi dei risultati conseguiti grazie alle nostre persone”

“Siamo orgogliosi dei risultati consuntivati in questo bilancio – ha aggiunto l’amministratore delegato Francesco Mascolo -. Dietro i numeri ci sono le nostre persone, il socio Comune di Milano, i nostri partners. A loro si devono i tanti riconoscimenti per il lavoro svolto in coerenza con il ruolo che siamo chiamati a esercitare in attività strategiche. Dai premi di ARERA per la qualità del servizio idrico, con una performance oggi benchmark nazionale nella riduzione delle perdite di rete attestatesi al 10,4% e nel trattamento dei fanghi, ai progetti di sviluppo della rete di trasporto pubblico, con i fondamentali prolungamenti delle linee metropolitane e la realizzazione delle metrotramvie, dagli interventi PNRR nell’edilizia residenziale pubblica ai progetti di depavimentazione e di drenaggio sostenibile per vincere la sfida sociale ed ambientale che una metropoli come Milano sta affrontando”.

“Grazie anche ai positivi risultati di questo bilancio – ha aggiunto Mascolo – MM potrà dare un significativo contributo al Piano Straordinario Casa del Comune di Milano nell’ambito del perseguimento del beneficio comune”.

Il numero dei dipendenti è in crescita in linea con l’ampliamento delle sue attività

Oggi sono 1.616 i dipendenti di MM Spa, un dato in crescita rispetto ai 1.381 del 2024, coerente con l’ampliamento del perimetro delle attività e a testimonianza della scelta di svolgerle sempre più con personale proprio.

MM, partner strategico del Comune di Milano, progetta e supervisiona la realizzazione di infrastrutture per una mobilità più sostenibile e di spazi urbani per la collettività, è stazione appaltante qualificata, si prende cura di case, scuole, impianti sportivi, verde pubblico e garantisce che l’acqua di Milano sia buona e sicura perché controllata.