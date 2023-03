Le opere strategiche per far correre in Europa le ferrovie d’Italia

Le ferrovie italiane possono essere centrali nella connettività europea. E il fronte caldo per rafforzare con i fondi del Pnrr la connettività tra mercato nazionale e Europa è oggi il Nord-Est. Rete Ferroviaria Italiana, interamente controllata da Ferrovie dello Stato, è diventata la principale centrale appaltante del Pnrr. E la sua ad, Vera Fiorani, controlla da commissario ben otto opere.

Due opere strategiche possono completare l’inserimento dell’Italia nel pieno dei Corridoi Ten-T europei, le linee infrastrutturali che saranno le future arterie commerciali e di trasporto d’Europa. Tra queste spiccano da un lato la tratta ad alta velocità Brescia-Verona (avviata nel 2018) e la Verona-Vicenza (nel 2020) che fanno parte dell’investimento da 4,6 miliardi di euro per potenziare l’alta velocità fino a Padova, da 4,6 miliardi di euro; e dall’altra le programmate ferrovie ad alta velocità sull’asse Verona-Brennero, da 930 milioni di euro di valore.

Due opere per 5,5 miliardi di euro che unitamente alla necessità di completare il Tunnel del Brennero creano un ecosistema strategico per le ferrovie europee di trasporto aprendo alla connessione tra Milano e Monaco di Baviera. Ovvero tra i due poli centrali per la manifattura e lo sviluppo economico dell’Europa centro-meridionale. I dati Eurostat sul Pil pro capite delle regioni attraversate da questa arteria prossima a essere completamente ad alta velocitàò negli anni a venire lo dimostra. Lombardia, Veneto, Trentino, Tirolo austriaco e Baviera sono chiavi di volta dello sviluppo europeo. E connetterle fa l’interesse del Paese.

💰In 2021, EU regional #GDP per capita expressed in terms of national purchasing power standards (PPS) ranged from 28% of the EU average in 🇫🇷Mayotte to 268% in 🇱🇺Luxembourg.

