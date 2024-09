Italia: prospettive d’assunzione +19% nel quarto trimestre 2024. Il report ManpowerGroup

Per il quarto trimestre del 2024 il “ManpowerGroup Employment Outlook Survey” (MEOS) sulle previsioni occupazionali delle aziende italiane registra prospettive ancora in crescita. Le imprese si aspettano un incremento nelle assunzioni con un Net Employment Outlook (NEO – previsione di occupazione) del +19%, al netto degli aggiustamenti stagionali. È il sedicesimo trimestre positivo di fila, oltretutto in miglioramento nel confronto sia col trimestre precedente sia anno su anno. Rispetto al terzo trimestre 2024 si rileva un incremento di 2 punti percentuali, mentre il raffronto con il Q4 2023 presenta un aumento del 1%. Sono diversi i settori economici con previsioni d’assunzione molto positive: in particolare IT (+41%), Finanza, assicurazioni e immobiliare (+31%) ed Energia e utilities (+28%).

“Il nostro report indica un mercato del lavoro dinamico e un generale ottimismo da parte delle imprese, diffuso trasversalmente in tutta la penisola, segnali di una diffusa fiducia nella situazione economica del Paese. In particolare, rileviamo grande dinamismo e attenzione per il settore IT, che registra le più alte previsioni d’assunzione del trimestre, a conferma di come l’innovazione sia trainante per le prospettive di crescita del nostro Paese”, commenta Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia. “Dalle nostre ricerche emerge anche come le organizzazioni pongano sempre più attenzione a come trattenere i talenti. Oltre a misure a largo raggio come un migliore work-life balance e contrasto allo stress lavorativo, particolare attenzione viene data alla creazione di un ambiente più inclusivo. In particolare, rileviamo come quasi un’azienda su due in Italia abbia implementato politiche di inclusione, con attenzione al linguaggio, alla formazione e alla non discriminazione. Su queste tematiche siamo orgogliosi di confermare l’impegno di ManpowerGroup, che recentemente ha ottenuto la certificazione per la parità di genere (UNI PDR 125)”.

Confronti settoriali: trimestre ottimo per IT, finanza ed energia

Il comparto dell’Information Technology sarà il più dinamico nell’ultimo trimestre dell’anno con una previsione al netto degli aggiustamenti stagionali del +41%. Ottime anche le previsioni da parte delle imprese del comparto Finanza, assicurazioni e immobiliare (+31%), Energia e utilities (+28%) e Telecomunicazioni e servizi (+25%), che include le TLC, media, editoria e l’intrattenimento. Sono buone anche se in tono leggermente minore le prospettive dei datori di lavoro di Beni di consumo e servizi – comprensivi di commercio, ospitalità e ristorazione – con +21%, l’Industria e materiali con +17%, Trasporti, logistica e automotive con +16%. Chiudono la classifica, comunque in positivo, le previsioni raccolte dalle aziende attive nella Health Care e life sciences – sanità, biotecnologie e farmaceutica – con +4% e dalla categoria Other (+9%) che rappresenta principalmente la pubblica amministrazione e il settore no-profit.

Confronti regionali: buone previsioni in tutta Italia, leader il Nord Est

Lungo tutta la penisola si rileva ottimismo verso il prossimo trimestre, con previsioni d’assunzione a due cifre in tutte le macroaree italiane, in miglioramento rispetto alle già buone rilevazioni del trimestre precedente. In particolare, sono le organizzazioni del Nord est a segnalare le migliori prospettive, con una previsione del +28%. Segue il Nord ovest con +21%, Sud e isole con +17% e Centro con +16%.

Confronti dimensionali: prospettive migliori per le aziende più grandi

Dalle previsioni per il quarto trimestre dell’anno – a differenza delle precedenti rilevazioni trimestrali – emerge come al crescere della dimensione aziendale, cresce anche la propensione verso le assunzioni nei prossimi tre mesi. Sono infatti le organizzazioni sopra i 5mila dipendenti ad avere le prospettive migliori con +31%. Seguono quelle con organici tra mille e 5mila con +29%, quelle tra 250 e mille con +27%, le medie imprese tra i 50 e i 250 con +21%, le piccole imprese tra i 10 e i 50 con +16% e le microimprese con un organico inferiore alle 10 unità con +8%.

Domande extra: il 37% delle aziende implementa policy per migliorare l’equilibrio vita-lavoro al fine di trattenere i talenti

In una condizione di crescente difficoltà per le imprese nel trovare candidati e candidate con le giuste competenze sul mercato del lavoro, si intensificano le iniziative per trattenere in azienda le proprie persone. Come rileva il report ManpowerGroup, le aziende italiane si affidano principalmente a iniziative per il miglioramento del work-life balance (lo afferma il 37% degli intervistati) e di aggiornamento degli strumenti tecnologici (37%). Inoltre, vengono prese misure volte alla riduzione dello stress delle persone in un terzo (33%) delle organizzazioni. Soltanto il 13% delle imprese afferma di non implementare alcuna iniziativa di retention.

Cresce anche l’impegno verso politiche di inclusione rivolte alle minoranze LGBTQI+. Quasi la metà delle aziende (45%) ha già attivato iniziative in questo senso, di queste il 17% sostiene di vedere una trasformazione significativa nella cultura aziendale e l’8% si ritiene leader di inclusione rivolta alle persone LGBTQI+. Un ulteriore 23% delle aziende sta studiando iniziative e approcci da implementare in futuro, mentre un ulteriore 19% non ha strategie formali allo studio ma fa affidamento al buon comportamento del proprio personale.

Più nel dettaglio, il 54% delle organizzazioni promuove l’uso di un linguaggio inclusivo e la stessa percentuale implementa politiche di non discriminazione verso l’identità di genere e l’orientamento sessuale. Il 51% organizza momenti di educazione e formazione sulla diversità e il 48% applica politiche di assunzioni che favoriscano una maggiore diversità interna all’azienda. Il 46% incoraggia poi la creazione di gruppi di supporto per lavoratori e lavoratrici con differenti orientamenti sessuali e identità di genere.

Il report completo è scaricabile al seguente link: https://www.manpowergroup.it/insights/meos-previsioni-occupazione

LO STUDIO

ManpowerGroup ha intervistato oltre 40mila aziende in 41 Paesi e territori per rilevare le intenzioni di assunzione per il quarto trimestre 2024.

L’indagine sulle prospettive occupazionali di ManpowerGroup è la più completa e innovativa indagine sull’occupazione del suo genere, considerata a livello mondiale come un indicatore economico chiave. Le prospettive occupazionali nette sono ricavate tenendo conto della percentuale di datori e datrici di lavoro che prevedono un aumento dell’attività di assunzione e sottraendo da questa la percentuale di datori di lavoro che prevedono una diminuzione dell’attività di assunzione.

La prossima indagine sarà pubblicata a dicembre 2024 e riporterà le aspettative di assunzione per il primo trimestre dell’anno prossimo.