Investopia Milano 2026, torna il forum sugli investimenti tra Italia ed Emirati

Milano si prepara ad accogliere una nuova edizione di Investopia. L’appuntamento è fissato per il 15 maggio 2026 a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, dove si terrà la quarta edizione del forum dedicato agli investimenti e alla cooperazione economica internazionale.

Tra i protagonisti attesi figura il ministro dell’Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq Al Marri, che sarà presente con una delegazione di investitori e imprenditori, a conferma del crescente interesse verso il sistema produttivo italiano.

Italia-Emirati, asse strategico con uno sguardo sull’Africa

L’edizione 2026 punterà non solo sulle opportunità di business negli Emirati Arabi, ma anche su un nuovo fronte di cooperazione. In linea con il Piano Mattei, il forum dedicherà infatti spazio agli investimenti congiunti tra Italia ed Emirati nel continente africano.

L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nella promozione di progetti di sviluppo sostenibile, favorendo nuovi flussi di capitale e creando occasioni concrete per le imprese italiane. In questo scenario, Italia e Golfo si candidano a giocare un ruolo sempre più centrale come partner strategici per la crescita dell’Africa.

Come partecipare

Sono già aperte le registrazioni per partecipare all’evento, che si presenta come un’occasione di networking e confronto tra istituzioni, imprese e investitori internazionali. Per iscriversi è possibile utilizzare QUESTO LINK

