Guber approva il Bilancio 2024: l’utile aumenta del 31,5%

L’assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha approvato i risultati del bilancio 2024 che si presenta come il migliore della storia dell’Istituto. Tutti gli indicatori registrano performance eccellenti che consolidano il percorso di sviluppo, costante e sostenuto, intrapreso nel 2018 con l’ottenimento della licenza bancaria; un percorso che ha visto una progressiva espansione e diversificazione delle aree di business, accompagnata da una continua crescita della struttura organizzativa di Guber. Nel 2024 l’Istituto ha registrato un aumento del 31,5% dell’utile, che ha raggiunto i 26,0 milioni di euro (rispetto ai 19,8 milioni del 2023), con 12,7 miliardi di asset under management (+15,4% rispetto al 2023). Il patrimonio netto si è attestato a 140,1 milioni di euro rispetto ai 119,8 milioni dell’anno precedente, registrando un aumento del 17%. In crescita anche il totale attivo passato da 310,3 milioni del 2023 a 346 milioni del 2024 e in riduzione il coefficiente ‘cost income’ passato da 59% (2023) a 51,1%. Nel corso del 2024 Guber Banca ha ulteriormente aumentato – quasi quattro punti percentuali in più rispetto al 2023 – il proprio indice di solidità registrando un coefficiente CET1 pari al 32,3% (circa il doppio del CET1 medio per le banche italiane della stessa classe dimensionale e oltre quattro volte la soglia minima fissata dalla BCE).L’ampliamento dell’organico di GuberNel corso del 2024 è cresciuto anche il numero medio dei dipendenti, aumentato del 5,7% rispetto al 2023 (prendendo in considerazione il biennio, l’aumento è stato del 20%). L’ampliamento dell’organico dell’Istituto risponde, da un lato, alle scelte strategiche di consolidamento delle aree di business tradizionali di Guber, dall’altro, allo sviluppo di nuove opportunità. L’ingresso di figure con diversificati bagagli professionali va ad affiancare risorse storiche che hanno accompagnato la crescita di Guber sin dall’inizio e che contribuiranno a perseguire gli obiettivi dell’Istituto sempre più ambiziosi. Contribuisce in tal senso anche l’istituzione della direzione generale guidata dal dott. Fabrizio Berti, con pluriennale esperienza nel settore del credito e ambiti ancillari maturata in un primario gruppo cooperativo bancario, a cui si affianca il Vicedirettore generale Davide Becchetti, manager presente in Guber Banca sin dalla sua nascita.Guarneri: “Risultati positivi frutto di un instancabile lavoro di squadra”“I risultati positivi del 2024 – ha dichiarato Francesco Guarneri, fondatore e Consigliere di Guber Banca S.p.A. con delega allo sviluppo e all’implementazione dell’AI nei processi aziendali – sono frutto dell’instancabile lavoro di una squadra che coniuga le esperienze ultradecennali nel settore NPE e nel credito tradizionale e l’intraprendenza visionaria dei giovani talenti, intercettando le opportunità del mercato a cui i nostri servizi si rivolgono. Siamo focalizzati sul mondo NPE, che contribuisce per l’87,52% dei nostri risultati, e abbiamo aperto la strada a nuove linee di business sinergiche rispetto alle nostre attività core. Il continuo dialogo con la nostra clientela e l’incessante ricerca di ottimizzazione dei processi anche con il graduale inserimento dell’AI ci consentono di offrire servizi innovativi e rispondere alle esigenze dei nostri interlocutori.”