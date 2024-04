GS, ecco le carte dell’inchiesta da 64 milioni di sequestro

Perché leggere questo articolo? Un maxi sequestro da 64 milioni alla GS (gruppo di supermercati Carrefour). Dalle carte emerge uno “sfruttamento sistematico dei lavoratori”.

Lavoratori “sfruttati”, costretti a passare come in una “transumanza” da una società all’altra e lasciati sempre senza contributi previdenziali e assistenziali. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha sequestrato per frode fiscale 64,7 milioni di euro alla società GS spa del gruppo dei supermercati Carrefour Italia in una delle inchieste del pm di Milano Paolo Storari che hanno fatto emergere un presunto sistema. Cosa dicono le carte.

GS, un’altra indagine sui serbatoi di manodopera

L’ennesima indagine della Procura di Milano squarcia il velo su altri “serbatoi di manodopera”, usati da importanti aziende della logistica e della grande distribuzione, ma assunti formalmente, con il cosiddetto “schermo” di società “filtro”, da consorzi e cooperative. Uno “schema” realizzato con false fatture ed evasione dell’Iva.

Così oggi per frode fiscale il pm Paolo Storari, titolare di numerosi fascicoli di questo genere, ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza, eseguito dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, di 64,7 milioni di euro a carico della GS spa del gruppo dei supermercati Carrefour Italia.

Tra il 2018 e il 2022, in particolare, GS spa ha “fatto largo ricorso all’esternalizzazione dei servizi di logistica, movimentazione merci, facchinaggio e trasporto” con la “stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera” e con un meccanismo di presunte false fatture per “362 milioni di euro”. E tutto ciò “ha comportato – si legge nel decreto del pm – non solo il sistematico sfruttamento dei lavoratori ma anche ingentissimi danni all’erario”.

Dalle carte emerge il sistema fraudolento di GS

Uno “sfruttamento lavorativo” che, tra l’altro, come il presunto sistema “fraudolento” è “tutt’ora in atto”. E va a “tutto vantaggio” della società della grande distribuzione alimentare. Spa a cui, tra l’altro, nel 2022 erano già stati sequestrati oltre 33 milioni in un’altra indagine su una presunte frode fiscale. Nel decreto si legge che le indagini stanno proseguendo per individuare “ulteriori serbatoi di personale”, rispetto a quelli già messi nero su bianco negli atti. Il “potenziale danno erariale”, allo stato viene, quantificato in quasi 110 milioni di euro e in più tabelle vengono indicati i 13 fornitori in rapporti con GS nello schema di presunta “somministrazione illecita di manodopera”.

Dagli atti, poi, risulta che GS spa, che ha oltre 1500 punti vendita, tra ipermercati e supermercati, in Italia, con un volume di affari registrato di oltre 4 miliardi di euro nel 2022, è indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. E per le presunte frodi fiscali, tra aprile 2019 e marzo 2023, sono indagati quattro “soggetti apicali” dell’impresa, ossia Andrea Leoncelli, Julian Mariano Martinez Saez, Alessia Lippi e Marco Schiavi. Tra i fornitori principali di manodopera della catena di supermercati, come si legge, figura Cedica srl, poi “incorporata” in Samag Holding spa.

Nelle carte dell’inchiesta anche il fenomeno, già evidenziato in altri casi simili, della cosiddetta “transumanza di manodopera”, che si verifica quando le “società serbatoio”, spesso costituite come cooperative, hanno “vita aziendale breve”, si alternano “nel corso del tempo”, vengono dismesse dopo aver accumulato “ingenti debiti tributari”. E i lavoratori vengono trasferiti così da una società chiusa ad un’altra appena aperta.

Le indagini simili della Procura di Milano

La procura di Milano, nel corso del tempo, ha indagato prima sulle società di logistica e vigilanza priva ora tocca alla grande distribuzione. Nel corso del tempo nel mirino degli inquirenti e delle Fiamme Gialle sono finiti DHL Supply Chain (Italy), gruppo GLS. Spumador spa, Salumificio Beretta, Spreafico spa, Movìmoda, Uber, TNT, LIDL, Fiera Milano, Schenker, Aldieri spa, gruppo Cegalin – Hotelvolver, BRT, Geodis. Che in alcuni casi per esempio hanno portato all’assunzione in massa dei lavoratori come per Dhl o l’amministrazione giudiziaria per Brt e Geodis.