GreenYellow e Giva firmano un accordo ventennale per valorizzare due impianti fotovoltaici

GreenYellow, leader internazionale nella transizione energetica decentralizzata, e GIVA, gruppo attivo nella produzione di prodotti siderurgici per l’industria, hanno firmato un Service Agreement on-site della durata di 20 anni relativo a due impianti fotovoltaici in Lombardia, situati presso i siti produttivi di Visano (Brescia) e Cella Dati (Cremona). L’accordo si basa su un modello di Energy-as-a-Service che prevede il coinvolgimento di GreenYellow nella gestione e valorizzazione degli impianti fotovoltaici già presenti e operativi. GreenYellow ne assicura esercizio, manutenzione e massimizzazione delle performance, consentendo a GIVA di continuare a usufruire dell’energia rinnovabile prodotta in sito in modalità autoconsumo.

La partnership rappresenta un modello innovativo per le aziende industriali che desiderano valorizzare gli impianti fotovoltaici già installati, trasformando un asset energetico ad alta intensità di capitale in un servizio energetico a lungo termine, senza rinunciare ai benefici economici e ambientali dell’autoconsumo. L’accordo riguarda un impianto fotovoltaico a terra con sistemi di inseguimento solare (tracker) da 8 MWp presso il sito di Visano e un impianto su copertura da 3 MWp presso il sito di Cella Dati, per una potenza installata complessiva di 11 MWp. I due impianti producono complessivamente circa 15,5 GWh di energia rinnovabile all’anno, contribuendo a coprire circa il 50% del fabbisogno energetico dei due siti produttivi. La produzione di energia solare consente inoltre di evitare ogni anno oltre 6.510 tonnellate di emissioni di CO₂, un beneficio ambientale equivalente ai consumi elettrici annuali di oltre 8.030 famiglie.

Attraverso questa operazione, GIVA ha potuto valorizzare i propri asset fotovoltaici, liberando risorse finanziarie da destinare allo sviluppo del business e agli investimenti strategici futuri. Allo stesso tempo, l’azienda continua ad usufruire dell’energia rinnovabile prodotta direttamente nei propri siti, beneficiando della stabilità e della prevedibilità dei servizi garantiti da un contratto di lungo termine.

Longhi Vienna (Giva): “Soluzioni efficaci e coerenti con i nostri obiettivi per continuare a creare valore in modo sostenibile”

Nel commentare l’operazione, il CEO di GIVA, Jacopo Longhi Vienna, ha evidenziato: “La partnership con GreenYellow ci consente di preservare integralmente la nostra strategia industriale. Proseguiamo infatti nel percorso di decarbonizzazione, mitigazione dei rischi e riduzione dei costi energetici dei nostri stabilimenti, assicurando al tempo stesso i flussi di cassa necessari a finanziare gli investimenti core per lo sviluppo del business. In un contesto in costante evoluzione, la capacità di individuare soluzioni efficaci e coerenti con i nostri obiettivi è fondamentale per continuare a creare valore in modo sostenibile.”

Marouby (GreenYellow): “Un modello che coniuga sostenibilità e ottimizzazione finanzaria”

“Le aziende industriali sono sempre più alla ricerca di soluzioni che consentano di accelerare la transizione energetica senza immobilizzare capitale in asset non strategici,” ha dichiarato Pierre Marouby, General Manager di GreenYellow. “Con questo accordo, GIVA può continuare a beneficiare dell’energia rinnovabile prodotta in loco mentre GreenYellow si occupa della gestione completa degli impianti. Si tratta di un modello che coniuga sostenibilità e ottimizzazione finanziaria.”

L’iniziativa conferma il crescente interesse delle imprese verso soluzioni innovative di Energy-as-a-Service, che consentono di semplificare la gestione degli asset energetici, sbloccare capitale per nuovi investimenti e accelerare il percorso di decarbonizzazione. Con questo approccio, GreenYellow amplia ulteriormente la propria offerta, affiancando allo sviluppo di nuovi impianti la valorizzazione delle infrastrutture rinnovabili già esistenti e supportando le aziende nell’adozione di modelli energetici sempre più efficienti e sostenibili.

Il progetto in sintesi

Cliente: GIVA

Siti: Visano (BS) e Cella Dati (CR)

Tipologia impianti: impianto a terra con tracker (Visano) e impianto su copertura (Cella Dati)

Potenza installata complessiva: 11 MWp

Contratto: Service Agreement on-site della durata di 20 anni

Produzione annua: 15,5 GWh

Copertura dei consumi: circa 50% del fabbisogno energetico dei siti

Emissioni evitate: oltre 6.510 tonnellate di CO₂ all’anno

Equivalenza: oltre 8.030 famiglie alimentate ogni anno