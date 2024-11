Giarda (Carbotermo) a IDN: “Biomasse centrali nel mix energetico. Servono incentivi per aumentare l’efficienza degli edifici”

Il ruolo cruciale delle biomasse nel mix energetico, come avviene in numerose capitali europee, e una proposta di incentivi che stimolino il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Sono questi gli spunti offerti dall’intervento di Paolo Giarda, Responsabile Relazioni Istituzionali di Carbotermo intervenuto alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

Il ruolo delle biomasse nelle capitali europee

“In molte capitali europee, come Vienna e Stoccolma, la biomassa è già una risorsa primaria per il riscaldamento e la produzione energetica”, ha spiegato Giarda. “Ad esempio, Vienna alimenta 250.000 alloggi con teleriscaldamento a biomassa, mentre a Stoccolma il 35% dell’energia proviene da questa fonte. In Europa, la biomassa rappresenta il 47% dell’energia rinnovabile, superando di gran lunga altre fonti come l’eolico (15%)”.

Paolo Giarda, Responsabile Relazioni Istituzionali di Carbotermo

I preconcetti errati in Italia sulle biomasse

Nonostante il suo potenziale, in Italia il ricorso alla biomassa è ostacolato da preconcetti e dall’associazione erronea con le emissioni inquinanti. “Tuttavia – ha aggiunto il manager di Carbotermo – moderne tecnologie di combustione possono ridurre le emissioni a livelli comparabili a quelli del gas, con un’impronta di CO2 equivalente del 90% inferiore. Inoltre, l’Italia dispone di biomassa residuale sufficiente per sostituire fino a 20 miliardi di metri cubi di gas, rispetto ai 7 miliardi attuali, offrendo un margine di crescita significativo”.

La proposta di Giarda: incentivi economici per migliorare l’efficienza energetica

Paolo Giarda lancia inoltre una proposta legata all’importanza di incentivi economici per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, come dimostrato dal Superbonus. “Misurare l’efficacia degli interventi attraverso la classe energetica può favorire investimenti mirati, mobilitare risorse significative e ridurre le emissioni climalteranti, con benefici per l’intera collettività. Una politica di incentivi basata sull’efficienza, insieme al sostegno alle fasce più deboli, potrebbe rappresentare un approccio equilibrato per promuovere la sostenibilità energetica e ambientale”.

C40: il futuro delle città passa dall’ambiente

Giarda è intervenuto nel panel intitolato “C40: il futuro delle città passa dall’ambiente”, introdotto da un “a tu per tu” con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e proseguito quindi con un confronto assieme a Stefano Besseghini, presidente Arera, Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, Marcello Milani, ad di Amsa, Emanuela Trentin, ad di Siram Veolia, Giovanni Brianza, ad di Edison Next Francesco Mascolo, ad di MM spa, Yuri Santagostino, presidente del gruppo Cap, Paolo Giarda, responsabile relazioni istituzionali Carbotermo e Fabio Carlozzo, ad Redo Sgr.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord si è svolta dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.