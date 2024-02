Cesarini (Trenord): “Il treno vettore di un turismo sostenibile in crescita”. VIDEO

“Il treno ha un grande potenziale per il turismo, anche quello invernale. Se vogliamo un futuro più sostenibile, la scelta del treno, e del mezzo pubblico in generale, deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti per il turismo. Per diffondere sempre più questa cultura, quest’anno come Trenord abbiamo dato il via a una campagna di comunicazione diretta principalmente ai giovani, per invitarli ad esempio a trascorrere una giornata sugli sci senz’auto”.

Così Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord in questa video-intervista per True-News.it conferma il trend di un utilizzo sempre più vasto del treno per raggiungere le mete turistiche lombarde.

Trenord, più mete e più viaggiatori grazie a “Gite in treno”

Sono infatti 10,6 milioni i passeggeri che nel 2023 hanno scelto Trenord verso le mete turistiche in estate e nei weekend con un incremento del 20% rispetto al 2022. In 46mila hanno viaggiato con i biglietti integrati proposti dall’iniziativa ‘Gite in treno’, il 32% in più rispetto all’anno precedente.

I numeri sono in aumento anche grazie alle nuove proposte inserite da Trenord nel catalogo 2023 delle “Gite in treno”: più itinerari verso i Laghi di Garda, Iseo e il Maggiore e per i parchi divertimento.

I “Treni della neve” e le offerte treno+navetta+skipass

A queste, per la stagione invernale 2023/24 si sono aggiunte le offerte treno+navetta+skipass dei “Treni della neve”, che quest’anno oltre ai comprensori di Aprica&Corteno e Valmalenco, propongono nuove destinazioni: le piste di Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca. Già 4000 clienti hanno trascorso una o due giornate sulla neve grazie ai ticket proposti da Trenord e Snowit, piattaforma digitale che offre tutti i servizi per un’esperienza sulla neve, in vendita da inizio dicembre.

“Il rinnovo della collaborazione con la piattaforma Snowit – ha proseguito Cesarini – ha l’obiettivo di offrire ai clienti in un’unica soluzione di acquisto tutto quello di cui hanno bisogno per un’esperienza unica sulla neve, da Milano Centrale alle piste da sci, arrivando fino al noleggio dell’attrezzatura”.

Trenord, oltre 35mila clienti in treno verso i grandi eventi

In treno non solo per turismo, ma anche per i grandi eventi: 35mila clienti, infatti, hanno scelto i biglietti speciali di Trenord per assistere a manifestazioni musicali, culturali e sportivi nel territorio lombardo, come il concerto di Bruce Springsteen a Monza e il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

“Questi numeri dimostrano che le aziende di trasporto pubblico e collettivo sono anche vettori turistici – ha aggiunto il Direttore Commerciale di Trenord -. In Lombardia la dimensione della nostra offerta, la capillarità del nostro servizio e la costante crescita dei viaggi in treno nel tempo libero ci invita a fare sempre di più e meglio, per incoraggiare questa tendenza e diffondere la cultura di un turismo sostenibile. Per questo, lavoriamo in stretta collaborazione con il territorio e con partner specializzati, che ci aiutano a formulare una proposta sempre più ricca e accattivante”.

Tutti i dettagli sugli itinerari dei “Treni della neve” e di “Gite in Treno” sono disponibili al link https://www.trenord.it/giteintreno/.