Borgo Egnazia, volano i conti del mega resort che ospiterà il G7

A Borgo Egnazia Giorgia Meloni ha trascorso le ultime festività prima della crisi con Andrea Giambruno. Il lussuoso resort pugliese, che offre pranzi e cene tradizionali, benessere e confort a Savelletri, nel Brindisino, non ha stregato solo il presidente del Consiglio. E si prepara, a giugno, dal 13 al 15, a ospitare i grandi leader mondiali per il G7. Biden e Macron saranno solo alcuni degli ospiti della struttura che ha ospitato, negli ultimi anni, un parterre eccezionali di celebrities. Da Madonna, immortalata mentre ballava la pizzica, a Sean Connery a Madonna. A Borgo Egnazia si sono sposati Justin Timberlake e l’attrice Jessica Biel, per due anni di fila ci sono stati anche David Beckham e Victoria, mentre la scorsa estate ci sono stati pure i fiori d’arancio del difensore dell’Inter e della nazionale Alessandro Bastoni.

Borgo Egnazia, il bilancio 2022: oltre 1 milione di utili, 5 mln di fatturato

Un successo, quello dell’imprenditore Aldo Melpignano, certificato anche dai conti. Sfogliando il bilancio 2022 della Egnazia Ospitalità Italiana S.r.l, la società fondata dal leader di Borgo Egnazia, come risposta all’assalto delle catene straniere di alberghi di lusso, ha chiuso l’esercizio con oltre 1 milione e 300 mila euro di utili, un balzo importante rispetto ai 161mila del 2021. Crescita vertiginosa del fatturato: da oltre 2 milioni a 5.371.138. Salgono di conseguenza i costi di produzione: 3.667.529. Per far fronte all’aumento del volume di produzione, la società ha investito nel personale che pesa, nel bilancio, per 2 milioni di euro. Boom alla voce attivo circolante che ammonta a 5.342.680 euro.

Mentre la Egnazia Ospitalità Italiana gestisce più strutture, e non solo, il gioiello di Fasano, la società Borgo Egnathia Srl si occupa, come si evince dalla visura camerale, “dell’erogazione di servizi di ospitalità, tramite contratto di appalto di servizi, all’interno della struttura ricettiva denominata “Borgo Egnazia”, quali ad esempio i servizi di reception, portineria, politiche dei prezzi, riparazioni e manutenzioni ordinarie (con esclusione delle attivita’ di cui al d.m. 37/08), promozione della struttura nonche’ servizi di revenue management e digital marketing”.

Borgo Egnathia Srl, oltre 10 milioni di fatturato

Un’azienda in piena salute. Che nel 2022 ha visto passare il fatturato da 6 milioni di euro a oltre 10 milioni con un contemporaneo balzo dei costi di produzione fino a oltre milioni. Se sul personale, non si leggono vertiginosi investimenti, pesa, nel conto economico, la voce relativa ai servizi: la spesa, rispetto al 2021, è quasi triplicata. La gestione è comunque eccellente: l’utile è di 965mila euro, nel 2021 era di 180.476.

E ora, dopo l’estate definitiva del post Covid e l’arrivo del G7, le società che fanno riferimento a Borgo Egnazia sono pronte a volare. Sempre più in alto.