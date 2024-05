Balneari, non è (ancora) l’ultima spiaggia

Perché leggere questo articolo? Il Consiglio di Stato ha ribadito che le proroghe delle concessioni sono illegittime, ma sugli stabilimenti balneari deciderà il governo.

Non è ancora arrivata l’ultima spiaggia, ma sulle concessioni balneari piomba una nuova tegola. Non una novità, a dire il vero. Con tre sentenze ravvicinate il Consiglio di Stato ribadisce che le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali agli stabilimenti balneari sono illegittime. Ribadisce un tema tutt’altro che nuovo. E’ almeno dal 2006 che le direttive Bolkenstein e l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea spingono nella direzione di bandi di gara per le concessioni. Che però non sono ancora all’orizzonte. L’ultima parola sui balneari spetta al governo, che adesso ha – se possibile – ancora di più le mani legate da questa “patata bollente”.

Sui balneari il quadro si complica

Ieri Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla vicenda delle concessioni balneari. Questa volta i contenziosi riguardano i Comuni di Lecce e di Ginosa, ma non si discostano dalle tante altre pronunce. Secondo i giudici le proroghe delle concessioni balneari sono illegittime e i titoli sono scaduti il 31 dicembre 2023, perciò vanno riassegnati tramite procedure selettive. Il punto di partenza è sempre dalle sentenze dell’adunanza plenaria di novembre 2021, ma questa volta Palazzo Spada ha infierito ulteriormente, in oltre cento pagine che lanciano nuovi segnali negativi al governo Meloni che non ha ancora fatto nulla di concreto per risolvere la situazione.

Il massimo organo di giustizia amministrativa ha affermato che è da respingere qualsiasi estensione delle concessioni oltre il 31 dicembre 2023, se non è finalizzata alle evidenze pubbliche, puntando il dito contro le amministrazioni comunali che si sono avvalse della proroga tecnica di un anno concessa dalla legge 118/2022 del governo Draghi, senza avere ancora avviato le gare. Ma soprattutto, Palazzo Spada ha sottolineato che le proroghe automatiche sono in contrasto non solo con la direttiva Bolkestein, ma anche con l’articolo 49 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea. In questo modo i giudici hanno contestato la tesi portata avanti dal governo Meloni, che ha più volte promesso di escludere le spiagge dall’applicazione della direttiva Bolkestein per dare continuità ai concessionari storici.

Cosa farà ora il governo?

Il governo ha sempre insistito per effettuare gare solo in caso di “scarsità della risorsa naturale”. Ha così istituito un tavolo tecnico che ha dichiarato come solo il 33% delle coste italiane è occupato da concessioni. Ma ieri il Consiglio ha affermato che “la disapplicazione delle proroghe sulle concessioni demaniali marittime si impone prima, e a prescindere, dall’esame della questione della scarsità delle risorse. Le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. I giudici hanno dunque ribadito la necessità che i Comuni bandiscano subito “procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023″. Si sta così avverando lo scenario che il governo Meloni si era impegnato a evitare, e proprio per questo migliaia di imprenditori balneari sono scesi in piazza a Roma lo scorso aprile e hanno annunciato altre iniziative di protesta.

Palazzo Chigi aveva convocato una riunione in merito per il prossimo 12 giugno, probabilmente per affrontare una questione impopolare dopo le elezioni europee. Ma ha deciso di anticipare il tavolo. Nel frattempo è stata incardinata alla Camera la proposta di legge per regolamentare gli indennizzi economici ai concessionari uscenti su cui si concentrerà il tavolo coi balneari. L’intenzione di evitare le gare per i concessionari uscenti sembrerebbe dunque essere stata accantonata, in favore delle richieste della Commissione europea e del Consiglio di Stato che hanno ripetutamente ribadito l’inevitabilità dei bandi. Ma nulla è certo, finché non sarà approvato un provvedimento concreto.

Il commento dei balneari

“Il Consiglio di Stato ha confermato la sua contrarietà alle proroghe delle concessioni demaniali marittime, salvo quella tecnica varata dal governo Draghi”. Così Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari di Confcommercio. “In attesa di una auspicata nuova legge, ha confermato la validità dei principi stabiliti dal governo Draghi con l’articolo 4 della legge 118/2024. Come il diritto all’indennizzo pari al valore commerciale dell’azienda o la tutela di coloro che hanno gestito la concessione negli ultimi cinque anni ricavandone il reddito prevalente o esclusivo. È ancora più urgente e necessario un intervento legislativo chiarificatore da parte del governo, da noi inutilmente invocato fino a oggi. Ci riserviamo, a un esame più approfondito, di ricorrere nuovamente alla Cassazione a sezioni unite per eccesso di giurisdizione“.