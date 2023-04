Politici e buoi dei paesi tuoi

Ci sono un po’ di leggi che la politica italiana proprio non vuole imparare. Una di queste, anche se non è il tema di oggi, è che non si usa la giustizia per fini politici. Non si usa. Punto. Perché se usi la giustizia oggi, domani finirai giustiziato da qualche altro giudice. Fine del discorso.

Stendiamo un velo pietoso pure sull’obbligatorietà dell’azione penale

Stendiamo un velo pietoso pure sull’obbligatorietà dell’azione penale, quella obbligatorietà che ha fatto spendere un po’ di soldi per vedere archiviati Fedez e Rosa Chemical e le loro idiozie sul palco di Sanremo. Detto questo, c’è un’altra legge che dovrebbe essere incisa sulla pietra: bisogna smetterla di ricorrere all’estero per farsi i propri miti politici. Ogni Paese ha le sue dinamiche, e queste non possono essere comprese se non si è cittadini di quel Paese.+

L’ultimo esempio è quello di Sanna Marin

L’ultimo esempio è quello di Sanna Marin, la bellissima ormai ex premier finlandese. Piaceva a tutti perché giovanissima, perché ballava, spigliata, perché questo e perché quello. Perché era “de sinistra”, ammesso che la sinistra finlandese centri qualcosa con quella italiana, stante il fatto che la Marin ha alzato le spese militari, alzato muri contro i migranti e attaccato il recovery fund nella grande tradizione dei paesi nordeuropei contro i paesi mediterranei (cioè noi). Beh, comunque la Sanna piaceva eh. Piaceva il fatto che ballasse, che fosse figlia di una coppia omogenitoriale.

Piaceva agli italiani. Peccato che non piacesse più ai finlandesi

Piaceva agli italiani. Peccato che non piacesse più ai finlandesi, e infatti alle elezioni non è arrivata manco seconda, ma terza. E non per le decisioni che l’hanno resa celebre da noi (per esempio sull’opposizione alla Russia e sulla richiesta di aderire alla Nato), ma – indovina un po’ – per le sue scelte in campo di politiche economiche. Il che, tradotto, che i finlandesi badano al proprio portafoglio. Esattamente come tutti gli altri, ed è giusto così. Quindi? Quindi basta guardare ai fatti in casa d’altri, a gioire per eroi ed eroine che non hanno ragione d’esistere. Pensiamo ai politici di casa nostra, a quello che è bene per noi italiani, non a modelli finlandesi buoni solo per le copertine dei giornali.