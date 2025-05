NWG Italia e NWG energia approvano i bilanci 2024

Le assemblee degli azionisti di NWG Italia, azienda che dal 2003 si occupa di efficientamento energetico domestico attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, e di NWG Energia, azienda dal 2014 trader di energia solo da fonti rinnovabili hanno approvato i bilanci 2024. Le due società, entrambe Benefit e BCorp, fanno capo all’ecosistema d’impresa NWG. NWG ITALIA, nel corso dell’esercizio 2024, ha realizzato un fatturato pari a euro 45,2 milioni, in diminuzione del 22,3% rispetto al 2023, anno in cui i ricavi avevano toccato 58,1 milioni euro. Il valore della produzione operativa è risultato pari a 46,9 milioni, registrando una contrazione del 21,2% su base annua. Il calo è riconducibile essenzialmente a un rallentamento fisiologico della domanda, che ha fatto seguito a un biennio di eccezionale espansione del mercato, fortemente sostenuto da misure incentivanti quali il Superbonus. Il 2024 rappresenta infatti il primo esercizio interamente privo degli effetti propulsivi derivanti da tale incentivo, la cui progressiva dismissione ha inciso significativamente sulle dinamiche del settore.L’utile registrato nel 2024 è stato di € 5.083.403. In tale contesto risultano significativamente positivi gli indicatori che confermano la solidità finanziaria dell’azienda e le prospettive di crescita nonostante uno scenario economico e geopolitico incerto. Aumenta infatti l’attivo fisso netto: da € 7.230.498 a €7.765.288 (+7,4%). Migliora consistentemente rispetto al 2023 la posizione finanziaria netta, passando da € 9.246.460 a € 13.925.378, e che risulta interamente costituita da disponibilità liquide e attività finanziarie a breve termine, a fronte di un indebitamento bancario di entità trascurabile (pari a euro 18.944). Ne deriva che, anche per l’esercizio 2024, la Società si conferma “cash positive”, con indicatori di solidità e indipendenza finanziaria ulteriormente migliorati. Migliorato anche il ROI rispetto all’anno anno precedente attestato al 13,9% (+2,76%).NWG ENERGIA, Società Benefit e BCorp, nel 2024 ha registrato una performance economico-finanziaria significativamente positiva rispetto all’esercizio precedente. I ricavi crescono da €103,7 milioni 2023 a €135,3 milioni del 2024, con un MOL in forte incremento. L’utile netto si attesta ad €8,5 milioni, con un ROE passato dall’28,8% al 52,6%, confermando una gestione aziendale orientata alla massimizzazione della redditività per gli azionisti. Infatti, la redditività del capitale investito, il ROI cresce sensibilmente dal 11,8% al 28,3%. Il bilancio dell’esercizio 2024 è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni dell’OIC 34 e, a partire dal 01.01.2024, la Società ha adottato i nuovi conseguenti principi contabili. A confermare ulteriormente i principali dati positivi dell’esercizio 2024: la crescita del valore della produzione passata da 106,7 a 138,7 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) registra una decisa contrazione dell’indebitamento e si attesta ad un valore di 6,9 milioni di euro. Aumenta il patrimonio netto che passa da 10,8 a 16,2 milioni di euro.D’Antini: “2024 anno di consolidamento”Francesco D’Antini, Presidente di NWG Italia ha dichiarato: “Il 2024 ha rappresentato un anno di consolidamento dopo l’eccezionale espansione favorita dagli incentivi del biennio precedente. In questo nuovo scenario, i risultati raggiunti confermano la solidità finanziaria e l’agilità di NWG Italia nell’adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo sempre centrale la nostra missione: offrire soluzioni di efficienza energetica sostenibile alle famiglie italiane.”Casullo: “Performance economico-finanziaria in netta crescita”Massimo Casullo, Presidente di NWG Energia ha invece dichiarato: “Siamo orgogliosi di chiudere il 2024 con una performance economico-finanziaria in netta crescita. I numeri confermano la validità delle nostre scelte strategiche e l’efficacia di un modello di business che coniuga redditività e sostenibilità. Continueremo a investire in un’energia 100% rinnovabile, accessibile e consapevole, mettendo al centro le persone e il pianeta”.