Ora, non c’è un modo per dire quel che sto per dire senza risultare acido, quindi lo dico così come mi viene.

Io non chiedo scusa manco per niente se qualche alpino ha fischiato alle ragazze, perché io non ho mai fischiato a nessuna o nessuno. Non chiedo scusa se un uomo ammazza la moglie, perché io mia moglie non l’ho mai ammazzata né le ho mai mancato di rispetto. E non chiedo scusa se un uomo violenta una donna, perché non mi è mai passato per la testa di farlo. Non mi inginocchio perché un poliziotto bianco ha ammazzato un povero cristo nero in America, perché non sono un poliziotto e non ho mai avuto mezzo atteggiamento razzista.