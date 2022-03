Fascista uguale no-vax uguale pro-Putin

A proposito di propaganda, e di come viene fatta - perfettamente - in Italia.

In origine ci fu il fascismo. Il fascismo esiste? Sì, esiste eccome. Fascismo è intolleranza, e non è solo di destra. Eliminare una serie di lezioni universitarie su un autore russo è fascismo, impedire a un opinionista filo russo o filo ucraino o quel che volete voi, di dire la sua in televisione è fascismo. Sbattere Biagi fuori dalla tv è fascismo. Però, nella narrazione, il fascismo è – e pure giustamente, perché storicamente è così – solo e unicamente di destra.

Aumentato il richiamo al pericolo fascista

Quello che è assai strano è che negli ultimi anni il richiamo al pericolo fascista è aumentato esponenzialmente. Dinamica strana perché nel frattempo gli anni sono passati, e il fascismo è una roba nata esattamente 100 anni fa. Però viene usato per manganellare questo o quello (se non sei femminista sei fascista, se non la pensi come me sei fascista, se Greta ti sta sulle palle sei fascista, eccetera), a volte con esiti anche comici, come quando hanno dato dei fascisti a gente iscritta all'Anpi. Ma tant'è.

Poi sono arrivati i no-vax

Quindi, fascista uguale no-vax. Essendo il no-vax per definizione ignorante e stupido, fascista uguale stupido. E fin qui, c'era già una parte di falsità, considerato appunto che i no-vax sono stratificati nella popolazione. Bastava stare in un qualunque corteo per capire che dentro c'era di tutto: gente confusa, gente incazzosa, estrema sinistra ed estrema destra, centri sociali e gente idiota che alza la mano nel saluto romano. Eppure nella narrazione i no-vax sono stati dipinti tutti come fascisti.

La realtà è complessa