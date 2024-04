E allora, Bibbiano? A Bibbiano assolto Claudio Foti, il principale imputato. Lo psicoterapeuta accusato di aver levato scientemente i bambini alle loro famiglie. Una fandonia, ripetuta a pappagallo. Cari politici, ci avete fracassato le palle per mesi e mesi, contraddicendo anche a uno dei giustissimi mantra della destra, ovvero il garantismo. Del Movimento 5 Stelle non voglio neppure parlare, perché loro non sanno neppure che cosa sia il garantismo. Ma la destra, la destra che ha visto Berlusconi trascinato alla sbarra praticamente per qualunque cosa negli ultimi trent’anni, la destra si è scordata che le inchieste non si usano per fini politici. Si è messa sullo stesso piano di un idiota forcaiolo qualunque. Ha perso un’occasione importante: quello di essere migliore, almeno sull’incrocio tra giustizia e politica. Ha dimostrato che anche su questo non c’è destra e sinistra, ma gente che parla di politica e gente che vorrebbe fare il Torquemada dei tempi moderni.