“Vocal Fitness”, una nuova frontiera per imparare l’inglese con Steve Dapper

Nasce a Londra la figura del Vocal Fitness: sapere l’inglese è facile come imparare ad andare in bicicletta. Sfatiamo il mito che l’inglese si impari nelle scuole o che basti scaricare un’applicazione e con il tradizionale “listen and repeat” il gioco sia fatto. Non è cosi. La memoria per ricordarsi la pronuncia non basta, non serve, non si raggiunge il risultato e si dimentica nel tempo.

“Articulate and repeat” è questo l’unico metodo concreto per imparare a parlare come un madrelingua. Da questo presupposto nasce la figura del Vocal Fitness, basato sulla fonetica articolatoria. Il metodo enfatizza i processi fisiologici mediante cui i suoni inglesi vengono prodotti, proponendo precisi esercizi meccanici applicati agli organi (lingua, palato, naso, glottide, ecc.) preposti alla fonazione nativa (produzione del suono). In parole semplici, lo studente impara a parlare l’inglese in modo “identico all’originale” senza doversi troppo curare di copiarne il suono.

Un metodo scientifico per parlare (e cantare) come un madrelingua

Grazie all’impiego di tecniche proprietarie di articolazione fonetica, lo studente verrà accompagnato in un percorso di apprendimento didattico affascinante, divertente e altamente scientifico che gli consentirà di sviluppare una memoria muscolare, sovra cognitiva ed una ”fluency” inglese paragonabile a quella di un madrelingua. Non solo nel parlato, ma il metodo si estende anche al canto e alla recitazione. Con il Vocal Fitness non ci sarà più bisogno di ricordarsi del suono della parole, ma basterà attivarne i giusti muscoli. In sostanza, frequentare un corso Vocal Fitness assomiglia molto ad una session in palestra con un personal trainer.

Come se non bastasse, è opportuno sottolineare, come gli effetti dello sviluppo di una memoria muscolare siano assolutamente permanenti e non dipendano affatto da alcun processo di richiamo cognitivo. In sostanza, è un po’ come imparare ad andare in bicicletta una volta appreso il meccanismo, diventa automatico, si pedala e basta e non si scorda più nella vita come si faccia. Sarà proprio attraverso esercizi mirati di articolazione fonetica e laboratori pratici di prosodia (stress, metrica e tonalità) che lo studente potrà raggiungere quest’importante obiettivo e conservarlo per il resto della vita.

ll Vocal Fitness, un brevetto internazionale del prof. Steve Dapper (www.stevedapper.com), noto uomo d’azienda, speaker pubblicitario internazionale e vocal coach delle star, nasce da uno studio approfondito sui principi di correzione del “parlato Inglese” (Speech Correction) negli studenti ESL (English as a Second Language). Molti personaggi della Televisione, Cinema, Radio, ma anche esponenti della finanza, del mondo della ricerca e dell’industria hanno trovato in questo metodo la risoluzione a tutte le loro problematiche e sfoggiando una padronanza della lingua impeccabile.

Le classi sono rivolte ad individui e gruppi di qualsiasi età e prevedono uno specifico test attitudinale e di livello. Il test valuta i principali paradigmi della lingua inglese, tra cui grammatica, vocabolario e pronuncia. Il Vocal Fitness è un prodotto adatto a tutti, dai principianti ai professionisti della lingua parlata, cantata e recitata! L’esperienza e le qualifiche accademiche dei docenti di ciascun dipartimento (esclusivamente bilingue laureati in accademie UK or US e certificati Vocal Fitness) assicurano all’allievo, sia business che private, un percorso di studi strutturato, professionale ed estremamente efficace. Il Vocal Fitness è più che un metodo didattico messo a disposizione delle scuole Italiane ed Europee su licenza, bensì una vera e propria accademia di lingue. Nei Vocal Fitness Studios, con sedi negli Stati Uniti ed Europa, tra cui Hollywood e Lugano, è possibile studiare l’Inglese per ottenere una certificazione accademica internazionale. Tra gli Enti certificatori si ricordano il British Council, ACT, Bulats e British lnstitutes. Già dalla prima lezione l’alunno saprà pronunciare perfettamente almeno 5 fonemi! E non è assolutamente poco.