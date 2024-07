Ridge, un “beautiful” italico… controcorrente

Com’è piccolo il mondo! Lo si dice quando si incontrano persone che si immaginano lontane…

Ronn Moss, osannato eroe di Beautiful per cinque lustri, ha trovato la sua terra promessa nella nostra amata Puglia! Un bellissimo articolo-intervista di Rosanna Scardi sul Corriere del Mezzogiorno di qualche giorno fa, cronaca di Lecce, ha tratteggiato una splendida storia italica!Ridge ha “girato” in tutto il mondo, ma dieci giorni a Polignano hanno irrimediabilmente trafitto il suo cuore! Innamorarsi delle meraviglie del nostro Sud, avviare un’attività qui, radicarsi convintamente nelle terre amate da Federico II, ne hanno fatto un italico doc. Residente ormai da anni a Fasano, ama tutto ciò che lo circonda nei sei mesi che passa qui ogni anno, e che non trova da nessun’altra parte nel mondo: i colori, i sapori, i profumi della terra e dei suoi frutti, il mix tra natura e umanità locale, espressa in artigianato, simpatia, ma anche discrezione, gentilezza… autentica bellezza italica.

Come l’Italia ha rapito il cuore di Ridge-Ronn Moss

Ronn Moss è un magnifico caso di italicità contro corrente: un americano vero, famoso nel mondo, amato ovunque, che entra per lavoro in contatto con l’immensa bellezza italiana e ne resta folgorato! E, come ci dice deliziosamente Rosanna Scardi nella sua intervista, punta la sua attenzione su tutto quanto di meglio l’italicità rappresenta nel mondo intero: la natura generosa e stupefacente, che con frutta da Eden e spiagge da sogno nutre corpo e anima; il vino del sud, quel Primitivo, rosso, potente e irresistibile, che lo seduce al punto da farlo diventare produttore!

E i trulli, antiche strutture abitative e di lavoro, segno di fatica e povertà una volta, e simbolo di storia locale, genio architettonico, deliziose e confortevoli abitazioni, bellezza assoluta oggi! E i piccoli borghi, la ricchezza estesa e disseminata in tutta Italia, testimone ruvido della resistenza italica nei secoli, raggruppamenti di minute popolazioni locali, spesso in conflitto con altre vicine, in passato, ed oggi concentrazione di storia, arte, vicende umane, evoluzioni familiari, ancora bellezza…

L’Italia e lo stupefacente turismo delle radici

Da qualche tempo l’Italia ha riscoperto questa miniera a cielo aperto, e la propone al mondo intero, sì che lo affianchi, o lo preferisca, ai rituali giri turistici dei capoluoghi regionali iconici e sovraccarichi (VE-RO-FI-MI-PA-NA etc..….. ). Dalla Liguria all’Umbria, dalla Venezia Giulia al Molise, dalla Lucania alla costa tirrenica… infinite ricchezze locali attendono turisti come Ronn Moss, che si innamorino e non rinuncino più al legame fisico e spirituale con questa ineguagliabile lingua di terra, chiamata Italia, che da anni sta richiamando anche i suoi “figli” più distanti, gli italici di ogni angolo del mondo, che sulle ali del Turismo delle Radici (v. Letizia Sinisi: “Rooting Experience Planning®: Turismo delle Radici un’opportunità per ripartire”) stanno riscoprendo le stupefacenti e commoventi origini delle loro famiglie, e della loro vita di oggi!

E Ronn Moss ci ricorda come sia universale e accogliente il concetto di italicità: sono italici anche coloro che, pur senza una goccia di sangue italiano, hanno colto, restandone soggiogati, l’attrazione della cucina italiana, bene dell’umanità intera; la musica italiana classica e leggera, che ristora le anime in tutti gli angoli del globo; e l’arte, la storia, la moda e il design, e le infinite declinazioni del Genio italico che da secoli abbevera l’umanità intera.

di Stefano Clima

Vicepresidente di Scola Italica e Direttore generale di Mercurio Misura