The True Show venerdì 23 dicembre su caro-energia e alternative al gas

Venerdì 23 dicembre su Telelombardia, dalle 19.20 alle 20.20, appuntamento con una nuova puntata della stagione 2022/2023 di “The True Show”, la trasmissione condotta da Fabio Massa e Alessia Liparoti.

Con la manovra vengono stanziati 21 miliardi per contrastare il caro-energia. Ma sul tema energia si sta facendo abbastanza? Come prosegue il percorso verso nuove fonti di approvvigionamento, in particolare le rinnovabili? Come si stanno muovendo le grandi città italiane per coniugare efficientamento energetico e sostenibilità ambientale?

In questa puntata il focus sarà su Milano, ma non mancherà una rapida incursione a Genova per analizzare alcuni casi che si stanno rivelando di successo di partneriato tra pubblico e privato in ottica di abbattimento di costi e di emissioni inquinanti.

Di questo e molto altro parleranno:

Marco Mazzei Vicepresidente Commissione Mobilità, Ambiente, Verde e Animali Comune di Milano

Paolo Giarda Responsabile Biomasse Carbotermo

Diego Rossi Responsabile area tecnologica e progettazione AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali

La puntata è trasmessa in diretta streaming su www.telelombardia.it e si può sempre rivedere su Youtube e su True-News