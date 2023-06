Rai e inchieste, Gasparri a True: “Report in prima serata nonostante ospiti Baiardo”

“Prima di abolire il giornalismo d’inchiesta in Rai, toglieremo l’acqua dalla pallanuoto, la palla dalla pallavolo e anche le palline dal golf“.

Il sarcasmo di Gasparri

Ironico e sarcastico, come nel suo stile, il senatore Maurizio Gasparri commenta a True-News.it le parole di chi, dal centrosinistra al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, lamenta una mancata valorizzazione del giornalismo d’inchiesta nel nuovo contratto di servizio della Rai. Dopo l’uscita del documento, si sono sollevate le barricate.

Giornalismo d’inchiesta e Rai, Schlein: “Nel nuovo contratto di servizio presentato sarebbe stata inoltre eliminata la parte relativa alla valorizzazione del giornalismo d’inchiesta”

In testa la segretaria del Pd, Elly Schlein: “Nel nuovo contratto di servizio presentato sarebbe stata inoltre eliminata la parte relativa alla valorizzazione del giornalismo d’inchiesta”. E poi non è mancato Ranucci, l’erede di Milena Gabanelli nella storica trasmissione di inchiesta: “Il giornalismo d’inchiesta sta vivendo un momento molto particolare. Mi risulta che il contratto di servizio presentato alla Rai sia stato privato di una parte che c’era nel vecchio contratto di servizio che riguardava la valorizzazione del giornalismo d’inchiesta. Se questo fosse vero sarebbe gravissimo, perché a fare il contratto di servizio è stato il ministero del Made in Italy, guidato da Urso, che è stato oggetto di un’inchiesta di Report”.

Gasparri a True-News.it: “Era già in prima serata, ora passa di domenica nonostante ospitino personaggi come Baiardo”

Proprio sul programma al centro del dibattito in questi giorni per le inchieste sulla società di Daniele Santanchè, Gasparri commenta: “Era già in prima serata, ora passa di domenica nonostante ospitino personaggi come Baiardo”. Il senatore di Forza Italia, ex ministro delle Comunicazioni, fa riferimento a Salvatore Baiardo, faccendiere dei fratelli Graviano che, proprio ai microfoni del format di Rai 3, aveva ammiccato a soldi partiti dalle cosche verso Berlusconi. Accuse forti, fonti di polemiche. Soprattutto perchè a pronunciarle è stato un uomo vicino alle mafie. Eppure “Report” prenderà il posto di Fabio Fazio. Sarà in prima serata, di domenica. Una vetrina importante per il giornalismo d’inchiesta di “mamma Rai”.