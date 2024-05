Palestina, Schlein: “Anche l’Ue la riconosca come Stato”

Perchè leggere questo articolo? La leader del Pd Elly Schlein invoca un “ruolo diplomatico e politico più forte dell’Unione Europea. Due popoli e due Stati unica soluzione”

La segretaria del Pd Elly Schlein torna a chiedere il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina “per aiutare il processo di pace”, dopo l’annuncio fatto in tale senso da Spagna, Norvegia e Irlanda. “Serve un ruolo diplomatico e politico più forte dell’Unione Europea e in questo chiediamo anche il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina perché la soluzione due popoli e due stati continua per noi a essere quella a cui puntare. E, mentre uno Stato c’è già, Israele, e ha diritto ad esistere in pace e in sicurezza senza attacchi terroristici e missili manca purtroppo ancora colpevolmente il riconoscimento dell’altro Stato, lo Stato di Palestina. Perché anche i palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato in cui vivere in pace e in sicurezza”.

Schlein: “Popolazione palestinese ingiustamente punita in modo collettivo per le colpe di Hamas”

Schlein ha aggiunto: “Da ottobre chiediamo un cessato il fuoco immediato per liberare tutti gli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi di Hamas, per fermare questo massacro di civili che è in corso a Gaza e con la follia dell’attacco a Rafah che rischia di essere un’ecatombe. E per portare tutti gli aiuti umanitari che sono indispensabili ad una popolazione palestinese che è ingiustamente punita in modo collettivo quando sappiamo che è fatta per il 40% di minori, ragazze e ragazzi che con i terroristi di Hamas non hanno nulla a che fare”.