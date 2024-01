E’ la fine della love-story tra Meloni e gli italiani? Il sondaggio

Le ultime rilevazioni Euromedia indicano un calo dei consensi per Meloni. Ma un suo confronto tv con Elly Schlein sarebbe ancora seguitissimo

Sembrano esserci segnali di crescente disaffezione degli italiani nei confronti della premier Giorgia Meloni. L’ultima rilevazione condotta dalla Euromedia Research di Alessandra Ghisleri per la Stampa rileva infatti un 53,2% di cittadini che bocciano l’operato della leader di Fratelli d’Italia. A promuoverla resta un 37,1% degli italiani. Ma se si va ad escludere le risposte di coloro che contestualmente affermano di non essere intenzionati di andare a votare, il gradimento per la Meloni sale sino al 44,4%. I detrattori scendono al 50,3%. Comunque una ampia maggioranza.

Europee: verso una bassa affluenza

E proprio il dato della potenziale astensione alla urne è un altro elemento di non poco conto: facendo una proiezione, sarebbero tra i 19 ed il 21 milioni di italiani coloro che potrebbero decidere di non votare. Su una popolazione di aventi diritto di 50 milioni di abitanti. E del resto alle Europee del 2019 a votare fu il 56% della popolazione.

Ma gli italiani nonostante tutto guarderebbero il confronto Meloni-Schlein

Nonostante dunque un atteggiamento piuttosto tiepido verso la politica e le elezioni, il 56,1% per cento degli interpellati ha dichiarato che sarebbe interessato a seguire un eventuale dibattito tv tra Meloni e la leader del Pd Elly Schlein. Fosse davvero così, le televisioni farebbero carte false per accaparrarsi l’evento.

Che cosa preoccupa maggiormente gli italiani

L’indagine Eurosearch affronta anche altri campi. Il dato che probabilmente spicca maggiormente è quello relativo al senso di incertezza che prevale tra gli italiani. E’ questo infatti il sentimento dominante per il 27,7% del campione. Ottimismo e fiducia sono molto meno diffusi, al 13,7%. L’indagine spacchetta questo dato anche in base all’appartenenza politica. I più incerti rispetto al futuro sarebbero gli elettori del Movimento Cinque Stelle (37,4%), seguiti da quelli del Partito Democratico (35,2%). Cosa preoccupa maggiormente? L’inflazione e l’aumento dei prezzi (41,4%), la sanità (29%), le tasse (23,1%).