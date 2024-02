Biden, il geriatra Venezia: “È evidente il decadimento cognitivo”

Perché questo articolo potrebbe interessarti? Joe Biden conservò e divulgò volontariamente materiali altamente classificati quando era un privato cittadino, inclusi documenti sulla politica militare ed estera in Afghanistan e altre questioni sensibili di sicurezza nazionale, ma non va incriminato perché sarebbe difficile convincere una giuria a condannarlo. Il motivo? È un uomo anziano con poca memoria. È la conclusione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur. Il geriatra: “Ha un evidente decadimento cognitivo”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è “un anziano con scarsa memoria”. A descriverlo così il procuratore speciale Robert Hur in un rapporto stilato dopo aver ascoltato Biden in merito alla conservazione e alla divulgazione di documenti riservati, tra cui documenti sulla politica militare ed estera in Afghanistan e altre questioni di sicurezza nazionale, quando era un privato cittadino.

Il rapporto, di 388 pagine, pubblicato giovedì, riconosce che Biden si appropriò “deliberatamente” di documenti classificati. Ma stabilisce che il caso non meriti la formulazione di atti d’accusa nei confronti dell’attuale inquilino della Casa Bianca, definito nel documento “un anziano ben intenzionato che soffre di problemi di memoria”.

Nessuna giuria lo condannerebbe

Secondo Hur, nessuna giuria si lascerebbe convincere a condannare il presidente Usa, perché per il procuratore, a proposito della memoria di Biden, sostiene che “sembrava avere limiti significativi”. In una delle sue deposizioni, infatti, Biden “non ricordava quando era vicepresidente, dimenticandosi quando era terminato il suo mandato”. In un’altra quando era iniziato. E poi “non ricordava nemmeno dopo diversi anni quando morì suo figlio Beau”.

Intanto per lui l’egiziano Al-Sisi è presidente del Messico

Il presidente, furioso per le affermazioni di Hur, ha convocato una conferenza stampa per smentirle, ma, parlando di Gaza, ha detto che l’egiziano Al-Sisi è presidente del Messico.

“Biden”, dice il dottor Amedeo Venezia, dirigente medico del reparto di geriatria dell’ospedale generale regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti in Puglia, “mostra un evidente decadimento cognitivo. Sarebbe meglio che si facesse da parte non tanto per l’età, quanto per l’evidente decadimento delle capacità cognitive“.

Il geriatra: “Ha evidenti problemi cognitivi”

“Un decadimento”, aggiunge il geriatra, “che non è direttamente collegato agli anni di una persona, perché un soggetto può rimanere lucidissimo anche dopo i novant’anni e fare la maratona di New York”.

“Che Biden abbia problemi cognitivi”, conclude Venezia, “lo si evince anche dalle espressioni del volto e dalla mimica facciale. La sua mimica facciale è ridotta, l’espressione del volto non viva, vivace. Si intuisce che è un soggetto che ha evidentemente problemi cognitivi. Se lo vedessi come paziente, mi orienterei per una diagnosi in questo senso.