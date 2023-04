Lombardia, III Commissione Sanità, Baffi presidente: “Costante dialogo con Welfare”

Le sue prime parole dopo l’elezione: “Ringrazio chi ha voluto darmi fiducia con il proprio voto, offrendomi in tal modo la possibilità di ricoprire questo importante e delicato ruolo, in una fase storica così complessa per la nostra collettività. Eserciterò la funzione di Presidente nel massimo rispetto delle prerogative di ogni membro della Commissione e sono convinta che da parte di tutti non mancheranno lo spirito collaborativo e la volontà di dare un importante contributo. Un grande ringraziamento va poi alla mia comunità politica, ai miei colleghi consiglieri e al Capogruppo Christian Garavaglia che hanno dimostrato di credere in me, proponendomi per un ruolo di questa importanza. Sarà fondamentale avere una costante interlocuzione con l’Assessore al Welfare, che potrà contare sull’impegno qualificato e puntuale della Commissione, alla quale ci aspettiamo saprà dare il giusto ascolto, riconoscendone il legittimo valore”.

Baffi: “Assicuro il mio personale impegno affinché tutte le funzioni e i ruoli possano essere esercitati in pienezza”

“Abbiamo una grande responsabilità verso tutti i cittadini della nostra regione e in particolare verso coloro che vivono condizioni di fragilità e debolezza – continua Patrizia Baffi -. È a loro che dobbiamo innanzitutto ascolto e risposte: sono convinta che sapremo ascoltare il territorio, le persone e i soggetti attivi ad ogni titolo in questi settori, la cui importanza è di livello primario nella nostra società. Ho chiesto a tutti la massima collaborazione, per far sì che la Commissione Sanità sia produttiva e massimamente utile, nell’ambito dei complessi equilibri di gestione e controllo che competono alla Regione in materia sanitaria e assistenziale. In questo senso, assicuro il mio personale impegno affinché tutte le funzioni e i ruoli possano essere esercitati in pienezza, perchè l’efficacia e la rilevanza delle attività che svolgeremo saranno tanto più significative quanto più sapremo lavorare insieme. Nel ribadire la mia piena disponibilità alle forze politiche rappresentate, sarò nello stesso tempo attenta a tutelare la qualità dei lavori della Commissione da ritardi o dilazioni nel momento in cui deriveranno da ragioni di parte incompatibili con gli obiettivi che dovremo raggiungere. Mi auguro che il rispetto e la lealtà istituzionali caratterizzino la vita di questa Commissione, nell’interesse di tutti, per il bene della nostra Lombardia e dei suoi cittadini”.

“Tutti noi, amministratori responsabili, viviamo quotidianamente una piccola grande frustrazione – conclude Patrizia Baffi -, che deriva dalla consapevolezza che, pur facendo tanto, questo tanto non basta per arrivare a dare risposte adeguate a tutti. Sono però anche convinta che questo comune sentire potrà essere per ciascuno di noi una sorta di bussola, capace di accomunarci nel lavoro quotidiano e negli intenti, una bussola che in qualche occasione potrà anche condurci, ove necessario, a fare un passo indietro rispetto alle proprie posizioni, permettendoci però al contempo di fare, tutti insieme, un passo avanti”.