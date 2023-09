Il nuovo cordo di Janssen. Che ora si chiama Johnson & Johnson Innovative Medicine

Da oltre 135 anni, Johnson & Johnson offre prodotti e soluzioni per la salute delle persone di tutto il mondo. Oggi, focalizzandosi in modo esclusivo sull’innovazione nell’healthcare, con l’obiettivo di affrontare le sfide più difficili al mondo, l’Azienda fa evolvere il proprio brand e unisce la componente dei dispositivi medici e farmaceutica sotto il nome di Johnson & Johnson, così da dimostrare la propria leadership.

Johnson & Johnson Innovative Medicine, terapie innovative nelle tecnologie medicali

L’annuncio segna una nuova era per Johnson & Johnson, che metterà a frutto le proprie competenze nelle terapie innovative e nelle tecnologie medicali per prevenire, trattare e curare malattie complesse, attraverso soluzioni sempre più mirate, meno invasive e personalizzate.

Joaquin Duato: “La nostra focalizzazione nel settore farmaceutico con Innovative Medicine e nelle soluzioni MedTech ci consente di portare innovazione in tutti gli ambiti della salute”

“La nostra focalizzazione nel settore farmaceutico con Innovative Medicine e nelle soluzioni MedTech ci consente di portare innovazione in tutti gli ambiti della salute come nessun’altra azienda può fare – ha affermato Joaquin Duato, Presidente e Amministratore Delegato J&J Global – l’unione delle nostre diverse aree di business all’interno di un rinnovato brand Johnson & Johnson riflette la nostra capacità unica di reinventare la salute attraverso innovazioni rivoluzionarie, rimanendo fedeli ai valori del nostro Credo e all’impegno nella qualità delle cure che i medici e i pazienti si aspettano da noi.” D’ora in avanti, i due segmenti dell’Azienda saranno maggiormente legati al brand Johnson & Johnson. Nel tempo, Janssen, il settore farmaceutico dell’Azienda, sarà denominato Johnson & Johnson Innovative Medicine, mentre quello che opera nell’ambito dei dispositivi medici e delle tecnologie medicali continuerà a chiamarsi Johnson & Johnson MedTech. La nuova brand identity di Johnson & Johnson – sottolinea l’azienda in una nota – nasce dalla competenza maturata nel corso di oltre un secolo ed evolve oggi per dimostrare l’innovazione sanitaria in chiave inclusiva, rinnovando così l’attenzione dell’Azienda verso la cura delle persone.