“Giovanni Filippini si è dimesso da direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) della Sardegna per ricoprire l’incarico di direttore generale della Sanità animale del ministero della Salute”. Lo rende noto l’Istituto sul proprio sito ufficiale. Le dimissioni, in realtà, sono datate 15 giugno, mentre il primo luglio Sandro Rolesu, direttore sanitario Izs sardo, ha assunto l’incarico, come prevede la normativa, di dg facente funzioni dell’Istituto. Nella organigramma del ‘nuovo’ ministero della Salute, la neo direzione generale della Sanità Animale è all’interno del Dipartimento One Health, guidato da Giovanni Leonardi. Lo riporta AdnKronos