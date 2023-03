Dispositivi medici: nasce l’Ossservatorio nazionale dei prezzi

Nasce l’Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici. Con un decreto del governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prende corpo l’organo che vede coinvolte diverse figure del mondo istituzionale, sanitario e civico.

Composizione

L’Osservatorio sarà composto da: direttore della DG dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico o suo delegato, con funzioni di presidente; direttore della Dg della programmazione sanitaria del Ministero della salute o suo delegato; direttore della DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute o suo delegato; un componente designato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy; un componente designato dal Ministero dell’economia e finanze; un componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; direttore generale dell’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS) o suo delegato; un componente designato dall’Istituto superiore di sanità; tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; un componente designato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; un componente individuato dalle associazioni maggiormente rappresentative dell’industria dei dispositivi medici; due rappresentanti e delle associazioni dei pazienti e dei cittadini, di volta in volta individuati in coerenza con l’atto di indirizzo del segretario generale del Ministero della salute del 3 ottobre 2022.

L’Osservatorio sarà inoltre supportato dalla Cabina di regia per l’Health technology assessment (HTA), dal Comitato tecnico sanitario e può avvalersi anche del supporto delle Direzioni generali del Ministero della salute, dell’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di esperti in possesso di professionalita’ specifiche operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché delle collaborazioni con Enti universitari e di ricerca.

Funzioni

Le funzioni sono svolte sulla base dei dati disponibili nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), nonché di quelli relativi ai prezzi di riferimento indicati dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) cura l’istruttoria dell’attività finalizzata a consentire all’Osservatorio la verifica della coerenza dei prezzi a base d’asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall’autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).

Svolgimento sedute

L’Osservatorio è convocato almeno tre volte l’anno, con verbalizzazione a cura di un segretario facente parte della DG dispositivi medici, mentre entro sei mesi dalla prima riunione adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.