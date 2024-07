Diabete T2: il Lazio estende i rimborsi per i dispositivi di automonitoraggio glicemico

Arrivano alcune novità importanti per i pazienti affetti da Diabete T2 residenti nella Regione Lazio. La giunta regionale ha esteso il rimborso dei dispositivi di automonitoraggio del glucosio a tutti i pazienti trattati con insulina, indipendentemente dal dosaggio o dal numero di iniezioni. Il cambiamento si applica anche ai pazienti diabetici di tipo 2 ad alto rischio cardiovascolare, promuovendo l’uso di sensori per monitorare la glicemia, con un massimo di due sensori all’anno per paziente. La nuova normativa rappresenta un passo avanti significativo nella cura del diabete, con la Regione Lazio che si pone come una delle più all’avanguardia in Italia in questo campo. Il nuovo regolamento è frutto della collaborazione tra la Società Italiana di Diabetologia (SID), l’Associazione Medici Diabetologi (AMD), Federdiabete Lazio e la stessa Regione.

L’introduzione di questi dispositivi di monitoraggio della glicemia in tempo reale è progettata per offrire numerosi benefici, tra cui un miglior controllo del glucosio nel sangue, la prevenzione delle complicanze legate al diabete e una migliore qualità della vita grazie alla maggiore libertà e precisione che questi dispositivi offrono rispetto ai glucometri tradizionali. I dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia forniscono misurazioni più frequenti del glucosio interstiziale sottocutaneo, consentendo ai pazienti di migliorare il loro stile di vita e il regime di trattamento.

La prescrizione di questi dispositivi e del materiale di consumo avverrà esclusivamente tramite specialisti in endocrinologia diabetologica abilitati sulla piattaforma web-care della Regione Lazio e ogni prescrizione sarà sottoposta a verifica da parte del farmacista ospedaliero. Questa procedura è parte di un piano terapeutico più ampio che mira a un utilizzo efficace e controllato delle nuove tecnologie disponibili.