Consip-Federsanità: via libera all’accordo di collaborazione istituzionale

Il 30 gennaio, Consip S.p.A. e Federsanità hanno raggiunto un accordo per avviare una collaborazione istituzionale. Obiettivo: sfruttare sinergie e competenze congiunte per potenziare e innovare l’offerta di servizi sanitari in Italia, mettendo in campo strategie all’avanguardia per la gestione delle risorse e l’adozione di tecnologie avanzate.

Consip S.p.A., la centrale di committenza nazionale, si è distinta negli anni per la sua capacità di influenzare positivamente la spesa pubblica, ottimizzando gli acquisti in vari settori, inclusi quelli cruciali per il sistema sanitario come dispositivi medici, farmaci e soluzioni per la sanità digitale. Nel 2023, Consip ha registrato acquisti per oltre 4,7 miliardi di euro da parte delle amministrazioni pubbliche, evidenziando il suo ruolo centrale nell’economia della sanità pubblica.

Federsanità, con la sua missione di promuovere lo sviluppo di servizi e network a supporto degli associati, è attiva per migliorare la gestione dell’assistenza socio-sanitaria e la diffusione delle migliori pratiche e per l’integrazione tra i servizi sociali e sanitari, contribuendo a un sistema più coeso ed efficiente.

L’accordo tra queste due entità, sottoscritto dall’Amministratore Delegato di Consip Marco Mizzau e dal Presidente di Federsanità Tiziana Frittelli, si fonda su obiettivi ambiziosi. Tra questi, l’analisi dei dati e le valutazioni prospettiche sulla spesa e sulle tecnologie sanitarie rivestono un ruolo chiave. L’intento è di guidare studi e ricerche verso l’acquisizione di tecnologie innovative, che possano essere integrate efficacemente nel sistema attraverso nuovi modelli organizzativi.

Le iniziative congiunte previste dall’accordo mirano alla diffusione di buone pratiche, con l’obiettivo di migliorare non solo l’efficacia, ma anche l’efficienza nella gestione delle risorse tecnologiche. Questo include un ampio spettro di strumenti, dai dispositivi medici alle grandi attrezzature, dai sistemi informativi sanitari alle soluzioni per la digitalizzazione, tutti elementi fondamentali per un servizio sanitario all’avanguardia.

L’alleanza tra Consip e Federsanità rappresenta quindi un passo significativo verso un sistema sanitario pubblico più integrato, efficiente e capace di rispondere con prontezza alle esigenze dei cittadini. Attraverso questa collaborazione, si apre la strada a un futuro in cui la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali in Italia possa continuare a crescere, guidata da innovazione e sostenibilità.