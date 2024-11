Associazioni di pazienti nei processi decisionali. La conferenza stampa promossa dall’On. Ilenia Malavasi

Si terrà giovedì 7 novembre alle 13:00 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Roma, Via della Missione 4) la conferenza stampa su iniziativa dell’Onorevole Ilenia Malavasi dal titolo “La Proposta di Legge AC 1326. Coinvolgimento delle associazioni di pazienti nei processi decisionali: a che punto siamo?”.

La Proposta di Legge AC 1326 per disciplinare il coinvolgimento delle associazioni di pazienti

L’iniziativa ha l’obiettivo di riaccendere l’attenzione sulla Proposta di Legge AC 1326, volta a disciplinare la “partecipazione delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni di cittadini ai processi decisionali pubblici in materia di salute” e in attesa di calendarizzazione.

Il contesto sanitario odierno richiede un approccio più partecipativo e inclusivo verso tutti gli attori del Sistema Salute, essenziale per migliorare l’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, oggi si rileva che la voce dei pazienti, pur essendo i principali beneficiari delle politiche sanitarie e portatori di esperienze dirette, non è ancora istituzionalizzata nei processi decisionali nell’ambito della Salute. Una partecipazione attiva e più consapevole dei pazienti rappresenta una risorsa fondamentale per garantire politiche sanitarie più eque e orientate ai reali bisogni di salute.

I relatori della conferenza stampa

Ne discuteranno presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati l’Onorevole Ilenia Malavasi; l’Onorevole Vanessa Cattoi; Isabella Cecchini Direttrice Primary Market Research IQVIA Italia; Tonino Aceti Presidente di Salutequità; Federica Balzani Associazione AISM(Associazione Italiana Sclerosi Multipla); Giovanna Campioni AssociazioneAICCA (Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti bambini e Adulti); Ludovica Donati Associazione APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici Fondazione Corazza); Ilaria Galetti Associazione GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia).