True-news.it entra in Newsonline

True-news.it entra a far parte del network di Newsonline, network per la raccolta pubblicitaria su testate di news di Italiaonline

True-news.it, testata giornalistica che si snoda lungo vari media (giornale online, newsletter dedicate, televisione, radio, podcast, eventi dal vivo), entra a far parte del network di Newsonline, la Business Unit all’interno di Italiaonline e concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per il più rilevante pool di siti nativi digitali della categoria news&information.

True-news.it – nata nel 2021, edita da Inpagina Srl e diretta da Fabio Massa – ha scelto un approccio multicanale per raccontare la contemporaneità, con l’ambizione di parlare alla parte produttiva del Paese.

Grande attenzione è data alla produzione di contenuti in ottica newsletter: cinque prodotti diversi (True Economy, True Politics, True Future, True Pharma, True Sports), con pubblici diversificati e con contenuti solo esclusivi e di approfondimento.

Oltre a True-news.it fanno parte di Newsonline i seguenti editori con le rispettive testate:

– Askanews S.p.A., con il sito Askanews.it (direttore Gianni Todini)

.

– SEM S.r.l., con i siti Blitzquotidiano.it (direttore Alberto Francavilla) e Ladyblitz.it (direttore Claudia Montanari)

– AL Iniziative Editoriali S.r.l.

con Firstonline.info (Fondatore Ernesto Auci, direttore e co-fondatore Franco Locatelli)

– Globalist.it e inoltre Giornaledellospettacolo.it (direttore Gianni Cipriani) e PPN (direttore Maurizio Pizzuto)

– ilSussidiario.net S.r.l., con ilSussidiario.net (direttore Luca Raimondi)

– Linkiesta S.r.l., con Linkiesta.it (direttore Christian Rocca) e i canali verticali, Europea, Gastronomika, Greenkiesta, Il lavoro che verrà e Milano

– Contents Media, con Notizie.it (direttore Fabrizio Capecelatro) e i canali DonneMagazine.it, Foodblog.it, Tuobenessere.it e Investimentimagazine.it

– Tagfin S.r.l., con Tag43.it (direttore Paolo Madron)

– Thirdfloor S.r.l., con TheSocialPost.it (direttore Marta Pettolino)

– FormatLab con Truenumbers.it (direttore Marco Cobianchi)

L’ingresso di True-news.it, amplia ulteriormente e arricchisce il progetto Newsonline, nato per dare valore al lavoro degli editori online di qualità, stabilendo un dialogo diretto con ciascuno di essi, al fine di creare il più importante polo news del digital advertising nel Paese.

“Grazie a questo ulteriore importante ingresso nel sistema, mediante l’elaborazione dei dati Audiweb di Novembre 2021, Newsonline conferma la sua crescita e rilevanza posizionandosi al 6° posto delle realtà di news quotidiane generaliste e finanziarie, con 14,5 milioni di individui mensili. True-news.it, testata di recente costituzione, contribuisce già oggi alla CRU Newsonline con una copertura aggiuntiva di oltre 700mila teste mensili, 56% donne e 84% con età superiore a 35 anni. Si tratta, nello specifico di questa testata, di un profilo particolarmente adatto per chi ricerca responsabili d’acquisto ed heavy consumers”, ha dichiarato Luca Paglicci, Head of Newsonline.

“Nell’ampio e variegato panorama dell’informazione sul web abbiamo pensato di creare una testata capace di raccontare la politica e l’economia in modo non convenzionale, dando spazio non solo a inchieste esclusive ma anche a letture non convenzionali dei fatti. I primi mesi, esaltanti a livello di aumento del traffico, da poche migliaia di utenti unici ai due milioni e mezzo di utenti unici al mese raggiunti a gennaio, ci hanno confortato nella nostra idea e ci spronano ad andare avanti.

Altro punto di forza è la multicanalità: televisione, radio, podcast ed eventi dal vivo completano l’offerta di True-news e le danno profondità, contribuendo a rafforzare un marchio che è appena nato ma che vuole diventare grande molto in fretta. True-news è un giornale libero, separato da qualunque interesse di parte o di partito, ma che riesce a parlare in modo efficace con le imprese e gli investitori”, spiega Simone Dattoli, editore di True-News.it e socio di Inpagina.

“Una attenzione particolare, è riservata al settore della salute, che ha un canale e un team dedicato grazie a giornalisti professionisti e contributors in grado di raccontarlo senza celebrazioni né retorica, entrando dentro a tutti i dossier che – come ha dimostrato la pandemia – sono decisivi per il futuro della nostra società. La forza di True-News.it è una redazione di oltre dieci persone che ogni giorno sforna, insieme alla copertura dei fatti più importanti, dieci pezzi esclusivi, di inchiesta o di analisi”, conclude Luca Simonato, socio di Inpagina.