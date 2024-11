Candoni (Wegreenit) a IDN: “La Direttiva Casa Green è una grandissima opportunità”

“La Direttiva Casa Green è una grandissima opportunità. Su questo modello di abitazione Wegreenit ha ideato Renovation Passport Plus, una soluzione ingegneristica molto più sviluppata del classico audit energetico”. Così Fabrizio Candoni, Presidente di Wegreenit, intervenuto a margine della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, “Italia, cosa dai al mondo?”.

Candoni a IDN: “Passport, la soluzione di WEGREENIT per la Casa Green”

“A livello europeo sappiamo che il mondo del building con case, hotel e logistica inquina nella misura del 36% di CO2; e, a livello energetico consuma fino al 40%. Quindi, per l’efficienza energetica e la Green Economy, bisogna intervenire sulla casa. È stato fatto un grande lavoro, ovviamente mediato tra 27 Paesi, e quindi il punto di caduta è stato nelle linee con geometrie variabili a cui i Paesi si stanno attrezzando. Abbiamo aperto a Lisbona, a Madrid, a Francoforte e Parigi. Quindi abbiamo un po’ il polso di come sta venendo applicata la Direttiva Casa Green. Siamo molto fiduciosi, per il nostro lavoro e per il pianeta” ha proseguito Candoni.

“Come Wegreenit siamo un General Contractor End-to-End, quindi riusciamo a progettare in casa col nostro team di ingegneri energetici e architetti. Abbiamo una soluzione dall’inizio alla fine, con anche la fatturazione, il Project Management e l’arrangement finanziario. Per cui risolviamo dall’inizio alla fine il problema dell’efficienza energetica, che è un tema molto complesso. Su questo aspetto, abbiamo una soluzione molto interessante. Si chiama Renovation Passport Plus ed è esattamente mutuato da quella che è l’idea di Casa Green. Quindi, abbiamo creato una soluzione ingegneristica molto più sviluppata del classico audit energetico, in grado di mettere insieme anche l’arrangement finanziario. È uno strumento di ingegneria applicato da General contractor che sanno cosa succede dopo in cantiere”.

