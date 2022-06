Attilio Fontana, Giorgio Palù ed Enrico Pazzali all’apertura di Salute Direzione Nord

Le nuove sfide della sanità lombarda, con le farmacie come punto di riferimento, le opportunità derivanti dal PNRR, e non solo nel settore sanitario, saranno al centro del confronto tra Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia e Giorgio Palù, Presidente AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco e Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Milano Fiera.

Saranno loro, alle 10, ad aprire la nuova edizione di “Salute Direzione Nord“, all’interno della rassegna Direzione Nord – A TRUE EVENT, in programma, il prossimo lunedì 27 giugno, sempre nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano.

La kermesse – promossa dall’Associazione Amici delle Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge – verrà inaugurata dal panel intitolato “Servire” con protagonisti Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Palù, a capo dell’ente che è fondamentale nell’approvazione di nuovi farmaci, ma anche vaccini, cruciali, come ci ha insegnato la pandemia, per la cura dei pazienti. E poi Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano, uno dei primi “motori” dello sviluppo economico ed urbanistico di Milano.

Organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il sostegno di Regione Lombardia e il patrocinio della Fondazione Stelline, la kermesse promossa dall’Associazione Amici delle Stelline ha visto alternarsi i maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale italiano.