Unicredit, miglior semestre degli ultimi 10 anni: utile di 2 miliardi

“Rischiamo la recessione, ma per Unicredit non sarà crisi” ha dichiarato Andrea Orcel. L’Ad di Unicredit ha dichiarato a Bloomberg il suo entusiasmo per il semestre record della banca. UniCredit SpA ha registrato un utile del secondo trimestre che ha quasi raddoppiato le aspettative degli analisti; spingendo l’istituto di credito ad alzare l’obiettivo per l’intero anno in previsione di ulteriori guadagni dall’aumento dei tassi di interesse in Europa.

Il miglior semestre degli ultimi 10 anni

L’utile netto è stato di 2 miliardi di euro, rispetto agli 1,02 miliardi di euro stimati dagli analisti. I ricavi superiori alle aspettative, l’assenza di nuovi accantonamenti per perdite su crediti e la performance della controllata russa della banca hanno rafforzato il risultato. L’obiettivo dell’utile rettificato per l’intero anno, esclusa la Russia, è ora di 4 miliardi di euro, rispetto ai 3,3 miliardi di euro in precedenza.

Con attività in tutta Europa, UniCredit è pronta a reagire positivamente alla risposta della Bce all’aumento dell’inflazione. “Sulla base della nostra eccellente performance e di un contesto di tassi di interesse più favorevole, abbiamo migliorato la nostra diligence per il 2022″, ha proseguito Orcel nella dichiarazione. Il titolo UniCredit è salito fino al 6,8% dopo l’apertura, ed è stato scambiato a 9,14 euro a Milano.

Il mandato di Orcel a Unicredit

Da quando ha preso il timone di UniCredit con sede a Milano lo scorso anno, Orcel ha abbandonato le attività e tagliato i posti di lavoro in località non fondamentali come New York e Tokyo, passando a prodotti più redditizi e attività a basso consumo. Il CEO ha sostenuto gli investitori lanciando uno dei pagamenti agli azionisti più generosi in Europa del valore di almeno 16 miliardi di euro fino al 2024.

La banca ha dichiarato di voler procedere con il restante riacquisto di azioni da 1 miliardo di euro sugli utili del 2021 e ha presentato una richiesta di autorizzazione alla BCE. Prevede di convocare un’assemblea straordinaria nel terzo trimestre per chiedere l’approvazione degli azionisti.

Unicredit in Russia

Mentre UniCredit ha ridotto la sua esposizione totale alla Russia di ulteriori 2,7 miliardi di euro da marzo; la filiale locale sta realizzando profitti più elevati e generando riserve di capitale. L’utile dell’unità è salito a 346 milioni di euro grazie a maggiori ricavi e al rilascio di accantonamenti a causa della contrazione del portafoglio prestiti.

UniCredit, l’austriaca Raiffeisen Bank International AG e Société Générale sono stati i principali istituti di credito dell’Europa occidentale in Russia alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina. UniCredit ha prelevato quasi 2 miliardi di euro di addebiti sulla sua unità nel primo trimestre nel tentativo di scongiurare una perdita completa del business lì. Eppure, nel frattempo, l’uscita dai rivali e le azioni politiche per limitare l’effetto delle sanzioni stanno aiutando le attività di UniCredit lì.

Bloomberg ha riferito all’inizio di questo mese che Orcel sta valutando la possibilità di vendere la sua unità russa attraverso una struttura che le consentirebbe di riacquistarla in seguito. SocGen ha accettato di vendere l’unità Rosbank PJSC alla società di investimento dell’uomo più ricco della Russia, Vladimir Potanin. Raiffeisen ha detto che sta valutando una vendita, così come alternative che potrebbero vederla mantenere la proprietà.

Generazione di capitale

UniCredit ha rafforzato le proprie riserve di capitale nel secondo trimestre, fino al 15,73% dal 14% di fine marzo. Ripulire la banca rimane ancora un obiettivo chiave. Nonostante non abbia registrato ulteriori accantonamenti nel trimestre, la sua quota di crediti deteriorati è scesa al 2,8% nel periodo. I ricavi sono aumentati del 9% rispetto all’anno precedente a 4,78 miliardi di euro, grazie a maggiori proventi da prestiti e un forte aumento del trading guidato dai clienti.