Sammontana – Forno d’Asolo, nasce un gruppo industriale da un miliardo di fatturato

Perchè leggere questo articolo? La partnership tra Sammontana e Forno d’Asolo porta alla nascita di un gruppo industriale con un fatturato annuo da un miliardo e rilanciate ambizioni internazionali

Sammontana, Bindi, Tre Marie, Forno d’Asolo e Il Pasticcere convergono all’interno di una nuova realtà industriale italiana del valore di un miliardo di euro. Come riferisce Ansa, a seguito del via libera dell’Antitrust, è stato perfezionato il closing dell’operazione annunciata a febbraio scorso grazie alla quale la famiglia Bagnoli e Frozen Investments, una società di investimento di Investindustrial, hanno avviato una partnership.

Sammontana-Forno d’Asolo, gruppo da 2.500 dipendenti

Si fondono Sammontana, di proprietà della famiglia Bagnoli, e FdA Group, ovvero Forno d’Asolo. L’obiettivo è la nascita di una realtà di rilievo internazionale nel settore del gelato e dei prodotti da forno e pasticceria surgelati. Con una espansione all’estero, in particolare negli Stati Uniti e nei principali Paesi europei. Il nuovo gruppo avrà un fatturato di quasi un miliardo di euro, stabilimenti in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, e oltre 2.500 dipendenti. Sammontana è guidata da tre generazioni dalla famiglia Bagnoli, Investindustrial è il fondo di investimento di Andrea Bonomi.