Reddito civile e futuro del lavoro: videointervista a Francesco Rotondi

Dall’ingresso dello Sport in Costituzione ai nuovi modelli di leadership, che proprio alla dimensione sportiva devono molto; dalla discussione sul salario minimo a una proposta più ampia e articolata di “Reddito civile”; dagli scenari aperti sul futuro del mercato del lavoro in cui contrattazione collettiva e produttività non possono mancare fino alle potenzialità dell’intelligenza artificiale sono gli elementi centrali dell’intervista al Giuslavorista Francesco Rotondi, Consigliere Esperto del CNEL.

È una video-intervista, mosaico olistico, costituzionale e globale del Diritto, quella rilasciata dal Giuslavorista e Consigliere Esperto del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), Francesco Rotondi ai microfoni di True-News.it.



L’occasione è molteplice. In questi giorni il CNEL, a cui il fondatore dello studio legale LABLAW è stato chiamato a prendere parte su nomina del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e insediamento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha presentato un piano d’azione nazionale per supportare la contrattazione collettiva, con una legislazione di sostegno che consenta di superare le tempestose situazioni di criticità e che vada oltre il concetto di salario minimo. Il documento dal 17 ottobre sarà all’esame dell’Aula di Montecitorio.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nei fatti e nel vissuto del Giurista, Rotondi ha presentato una sua proposta: “Diritto, Economia e Società del Salario Minimo Legale in corrispondenza al concetto di Reddito Civile correlato al PIL” con una monografia su cui era già intervenuto con True-News.it.

Rotondi e la proposta di Reddito civile

“Il Reddito Civile è un contributo sul lavoro, sul diritto, sull’Europa: traccia organica di discussione sensibile alla complessità delle scelte che la situazione economico-sociale del Paese pone alla nostra attenzione di giusnaturalisti ed economisti”, spiega l’avvocato e prosegue: “A questo si aggiunge il tema civico-scientifico del lavoro e della dignità, collocato nella ricerca di una misura del Reddito Civile dinnanzi a questioni rilevanti sulle attuali variabili macroeconomiche come inflazione, recessione, tassi di interesse onerosi, incertezza, esodo dal Paese, finanziamento del debito, immigrazione, tecnologie, futuro, rating”. Il tutto considerando l’aspirazione al benessere dei singoli e della comunità nel rispetto della capacità contributiva dell’individuo come espresso dall’Art. 53 della Costituzione Italiana. “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Francesco Rotondi verso Italia Direzione Nord

Altra occasione è quella relativa alla XXI Edizione di Italia Direzione Nord. La rassegna, di cui True-News.it e Media Partner, si svolgerà lunedì 27 novembre a partire dalle 09:30 presso la Fondazione Stelline di Milano. Saranno presenti numerosi Ministri, Viceministri, Presidenti regionali e istituzioni territoriali. Titolo della manifestazione è “Riflessioni sulla Leadership”. E in merito alla leadership Francesco Rotondi, che sarà ospite istituzionale e relatore del panel dedicato a lavoro e diritti, invita a rivolgersi nello spirito all’universo dello Sport per comprendere quanto sia cruciale oggi la valorizzazione del talento.

“Dallo sport in questo momento storico, possiamo apprendere molto. Per quello che mi riguarda da vicino, ovvero il mondo del lavoro, dell’occupazione e dei talenti, credo che lo sport ci possa dare tantissimo, al punto che lo inserirei come la seconda S fra i criteri CSR (Corporate Social Responsibility, ndr): dopo la sostenibilità come seconda fase dello sviluppo ed esempio perfetto di cosa significhi il valore del talento individuale e di squadra”.

Il mercato del lavoro e l’Intelligenza Artificiale

Non è mancata un’analisi sulle paure che una parte degli attori del mercato del lavoro nutrono nei confronti dell’intelligenza artificiale, ma al contempo sulle numerose opportunità che è in grado di aprire in una logica di progresso che non può essere arrestato. Evidenze emerse nel convegno “Change up – Norme, processi, tecnologie per la quarta rivoluzione industriale” svoltosi a Verona il 10 ottobre e promosso da Archiva Group.